头晕恶心怎么回事？可能不是因为怀孕哦~

有时候，头晕和恶心可能会同时出现。从过敏到服用某些药物，很多因素都会导致这一情况。继续阅读，大家将了解不同情况下可能引起眩晕和恶心的原因。

△ 进食后头晕恶心

1.餐后低血压

在消化过程中，身体会将多余的血液输送到胃和小肠。在一些人身上，这会导致其他地方的血压下降。控制餐后低血压需要一系列生活方式的改变，比如饭前多喝水或减少碳水化合物的摄入。

2.食物过敏

当身体免疫系统把某种食物误认为是有害的食物时，食物过敏就会发生。食物过敏可以在任何时候发生。大多数食物过敏的人对花生、坚果、鸡蛋、牛奶、鱼、贝类、小麦或大豆过敏。

3.胃酸倒流和胃食管反流

这是一种长期的胃酸反流。有时胃酸会流向内耳方向，导致头晕。

4.食物中毒

当吃了含有有害病原体的食物，比如细菌或真菌时，食物中毒就会发生。如果你食物中毒，尽量保持水分，以避免头晕，这也会使恶心加重。

△ 晨间头晕恶心

1.脱水

当失去的水比吸收多的时候，脱水就会发生。如果前一天你没有喝足够的水，第二天早上醒来时可能会脱水。

2.低血糖

低血糖发生在身体血糖水平下降的时候。这通常是糖尿病药物或长期不吃东西的副作用。血糖会在睡觉的时候一夜之间下降，特别是如果前一天晚上没有吃太多的话。

3.药物

恶心和头晕是常见的药物副作用。如果早上空腹服药，这种情况尤其普遍。试着在服用之前吃点小点心，比如一片吐司。

△ 孕期头晕恶心

1.晨吐

对于晨吐没有标准的治疗方法，但是温和的饮食或者增加维生素B6的摄入量可能会有帮助。

2.对气味敏感

事实上，鼻子变敏感往往是怀孕的第一个征兆。这可能与怀孕期间某些激素(包括雌激素)的增加有关。怀孕的时候，最好的选择是尽量避免那些让你恶心的气味。

3.扩张血管

怀孕的时候，身体会有更多的血液循环。这会导致血压变化，引起头晕恶心。身体也在向宝宝输送更多的血液，这意味着大脑并不总能得到足够的血液。

4.异位妊娠

异位妊娠除了剧烈疼痛和有斑点出血外，还常引起恶心和头晕。如果不及时治疗，异位妊娠可能导致严重的并发症，包括内出血。

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