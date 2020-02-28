孩子肩膀脱臼，别不当回事！

年幼的宝宝身体比较脆弱，由于骨头还没发育好容易出现脱臼的情况，特别是家长拖拽孩子时，很可能发生肩膀脱臼。这个时候，大家应该怎么办呢？下面给大家具体说说。

孩子肩膀疼可能是脱臼了

肩膀不明原因的疼痛可能意味着很多事情，包括脱臼。在某些情况下，鉴别肩膀脱臼就像照镜子一样容易。受影响的区域可明显变形，有不明原因的肿块或隆起。

除了肿胀和剧烈疼痛，肩膀脱臼还会引起肌肉痉挛。疼痛也可能在手臂上下蔓延，从肩膀开始，向上至颈部。

何时寻求医疗救助？

如果肩膀从关节脱臼了，立即去看医生是很重要的，可以防止疼痛加剧以及损伤加重。

当等着看医生的时候，不要移动肩膀或者试图把它推回原位。如果你试图把肩膀推回关节，可能会损伤肩膀和关节，以及神经、韧带、血管和那个部位的肌肉。

相反，建议试着用夹板固定肩膀，直到能去看医生为止。冰敷在这个区域可以帮助减少疼痛和肿胀，还可以帮助控制关节周围的内出血或积液。

如何诊断肩膀脱臼？

确切地知道肩膀是如何脱臼的——无论是摔倒、运动损伤，还是其他类型的事故——可以帮助医生更好地评估受伤并治疗症状。

医生还会观察肩膀活动情况，看患者在活动时是否感到疼痛或麻木。他会检查脉搏，以确定没有相关的动脉损伤。

医生也会对任何神经损伤进行评估。在大多数情况下，医生会拍x光片来更好地了解伤势。x光片将显示肩关节或骨折的任何额外损伤。

如何治疗肩膀脱臼？

1.复位

这意味着医生会把肩膀推回关节。医生可能会给患者一个温和的镇静剂或肌肉松弛剂，以帮助减少任何不适。

复位后将进行x光检查以确认肩部位置是否正确。一旦肩膀回到关节处，疼痛就会消失。

2.固定

一旦肩膀被重置，医生可能会使用夹板或吊带来防止肩膀在治疗过程中移动。医生会建议患者多长时间保持肩膀的稳定。根据患者的伤势，可能需要几天到三周的时间。

3.药物治疗

患者可能需要药物来缓解疼痛，医生可能会建议布洛芬或扑热息痛。你也可以使用冰袋来缓解疼痛和肿胀。

4.手术

在严重的情况下，手术干预可能是必要的。这种方法是最后的手段，仅在闭合复位失败或周围血管和肌肉受到广泛损伤时才使用。

在罕见的情况下，脱位可能有相关的血管损伤，要么是主要静脉或动脉。这可能需要紧急手术。

5.康复

身体康复可以帮助恢复体力，康复治疗通常包括接受专业监督或指导的锻炼。康复的类型和持续时间将取决于受伤的程度。在此阶段，孩子不应该参加体育运动或任何剧烈运动，除非医生认为这样做是安全的。

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