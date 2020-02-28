哺乳期宝妈，别忘记照顾好自己！

母乳喂养的妈妈往往会忘记自己不仅要照顾宝宝，还要照顾自己。然而，照顾好你和孩子的需要是非常重要的。以下是一些关于母乳喂养妈妈营养、减肥、锻炼、卫生和情感健康的指导方针。

△ 营养

当你哺乳时，基本上可以吃任何你想要的东西。吃花椰菜，大蒜，洋葱，辛辣的食物，柑橘，甚至巧克力都可以，只要不吃的太多。

提醒大家，在你哺乳的时候，获得身体所需的营养然很重要。所以，为你的身体加油，试着吃健康均衡的饮食，多喝水以保持水分，每天多摄入500卡路里，继续服用产前维生素。

△ 减肥

作为一个新手宝妈，你也可能渴望时尚的服装，而不是肥大的妈妈装。母乳喂养可以帮助减肥，但这取决于你的身体和饮食。以下是一些在母乳喂养时注意体重的建议：

最好慢慢减肥，安全限度是每周不超过1斤。但是，如果你不顾一切地减肥，一定要和医生商量，等到孩子至少两月大。到了两个月，母乳供应就有时间稳定下来了，而且减肥对身体不会造成如此大的冲击。

△ 体育锻炼

你生完孩子后，可能会觉得要等上好几年你才能再次去健身房。但作为一个母乳喂养的宝妈，运动是你幸福的重要组成部分。

当然，随着疲劳程度达到一个新的高度，跑5公里可能是不可能的。不过，你可以每天快步走一次。这是一个简单可行的行动，可以增强心血管健康。

△ 胸部护理

当你母乳喂养的时候，不需要做太多的事情来照顾乳房，但是可以做一些事情来保持舒适和防止乳房出问题。

母乳喂养时要保持良好的卫生是很重要的。良好的卫生习惯包括每天淋浴或洗澡，清洗乳房。多年来，哺乳期宝妈被告知不要用肥皂清洗乳房，因为肥皂会使乳头区域变干。

每天都要穿一件干净的哺乳理胸罩，如果它被弄脏或弄湿了，白天就要换。如果你使用防溢乳垫来吸收过量的母乳，也一定要经常更换。湿的胸罩或湿的胸垫放在乳房上会导致皮肤破裂。此外，闷热、潮湿的环境是细菌滋生的理想场所。

△ 情绪和心理健康

新手妈妈可以在几分钟内从快乐变为悲伤，再变为快乐。从改变荷尔蒙到精疲力竭，都会有很多意想不到的情绪。经历一系列的感受当然是正常的。以下是一些在母乳喂养时注意情绪和心理健康的建议：

尽可能休息一下，当你是妈妈的时候有很多事情要做。你的日常任务可能会让人难以承受，而且当你精疲力竭的时候情况会更糟。休息可能不容易，但你可以试试。

如果你在宝宝睡觉的时候睡觉，抓住一切可能的机会抬起脚来，闭上眼睛，你一定会感觉好一点。

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