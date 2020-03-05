孕晚期三大不适，请提前做好准备

对于整个家庭来说，怀孕是希望和欣喜，而对于准妈妈们来说，怀孕也是一个磨难，因为在怀孕期间会有很多不适。尤其是到了孕晚期，生产压力和身体上的不适会让准妈妈非常痛苦，所以在孕晚期，不仅要调整好心态，还要提前做好准备以应对下面这三大不适：

1.腰酸、小腹坠胀

随着时间的推移，孕妈妈的肚子会越来越大，并且出现下坠感。此外还有一些妈妈会反应，在在休息的时候，腹部会有酸痛的情况，尤其是在晚上症状会比较明显，而且在孕妈妈临近分娩的前两周，这种症状会加重。

这其实是因为孕妈妈出现生理性宫缩，为了缓解这个症状，孕妈妈首先要保证心态平和，不要过度焦虑，可以用手轻轻按摩一下觉得酸痛的地方，以缓解不适。另外在休息的时候，要注意自己休息的姿势，以免加重不适。

2.尿频以及便秘

尿频以及便秘也是孕妈妈在孕晚期会出现的症状，这是因为随着胎儿的不断增大，子宫会压迫到膀胱或者是直肠，从而导致孕妈妈出现以上症状。所以说这是正常现象，没必觉得尴尬。

为了减轻这种情况，孕妈妈要注意自己的饮食，可以吃一些粗粮等，在排尿的时候也可以让身体前倾。情况比较严重孕妈妈，最好去医院进行咨询。

3.睡眠问题

不少孕妈妈表示，孕晚期最苦恼的问题之一就是晚上难以入睡。其实引起这种情况的原因有很多，可能是心理因素导致的，也有可能生理因素导致的。所以这个问题孕妈妈要根据自己的自身情况来解决，心理方面的可以想办法调整心态，比如多听听音乐，做做孕妇瑜伽等等；生理方面的则可以购买一个孕妇枕，或者咨询一下过来人。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)