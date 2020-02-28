孕妇睡前推荐食物，不仅抵饱还睡得香

良好的睡眠降低患某些慢性疾病的风险，保持大脑和消化系统的健康，增强免疫系统，尤其是孕妇，更要注意自己的睡眠时间和质量。一般来说，成年人建议每晚7-9小时不间断睡眠，但很多准妈妈因为身体不适等原因而难以入睡，那么该如何改善这一情况呢？孕妈妈不妨在睡前试试下面这些食物。

1.杏仁

杏仁是一种对健康非常有益的坚果。经常吃杏仁不仅会降低一些慢性疾病的风险，还有助于提高睡眠质量，这是因为杏仁可以调节褪黑素的分泌情况，让孕妈妈一整晚都可以安睡。

2.火鸡

火鸡蛋白质含量高，对保持肌肉强壮和调节食欲很重要。尽管没有研究表明它在睡眠中的作用，但值得注意的是，它含有氨基酸色氨酸，这种营养物质可以增加褪黑素的分泌。

3.洋甘菊茶

洋甘菊茶是一种很受欢迎的草药茶，它可以提供多种营养素。还有一些证据表明，饮用甘菊茶可以增强免疫系统，减少焦虑和抑郁，改善皮肤健康和睡眠质量。

4.猕猴桃

猕猴桃是一种低热量和高营养的水果，这是因为它含有大量的纤维和类胡萝卜素的抗氧化剂，可以帮助消化，减少炎症，降低胆固醇等。

5.酸樱桃汁

酸樱桃汁对睡眠的促进作用是因为它含有高含量的褪黑激素，而褪黑素是一种调节体内生物钟的激素，它可以让身体为睡眠做好准备。

6.核桃

核桃富含多种营养成分，可以提供19种维生素和矿物质、纤维、镁、磷、铜和锰等，同时它也是睡眠调节荷尔蒙褪黑激素的最佳食物来源之一。

7.西番莲茶

西番莲茶富含类黄酮的抗氧化剂，可以减少炎症、增强免疫健康和降低心脏病风险。有证据表明，饮用西番莲茶可以提高GABA的产量，GABA是一种大脑化学物质，能抑制其他诱发压力的大脑化学物质。

8.白米

此外，白米富含碳水化合物，有助于高血糖指数。在睡前几小时吃一些高血糖指数的食物，如白米，有助于提高睡眠质量。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)