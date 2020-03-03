研究表明：性格外向的孩子更易排斥异己

儿童心理学研究表明：性格外向的孩子更容易排斥同伴。这是因为什么造成的呢？专家称这是由于先天个体的差异性导致的，并非孩子的自身的主观原因，爸爸妈妈不可因此就打骂孩子，还是应该和孩子探讨以及解决问题。

性格外向的孩子更喜欢万众瞩目的感觉，喜欢大家把目光放在他身上的感觉，而且外向的孩子往往善于与人交际，但同时功利性也很强。相反，内向的孩子往往做事谨慎，且不善于与人沟通交往。所以善于拉帮结派，排斥异己的大多是性格外向的孩子。

这样的孩子该如何应对？

有的妈妈就着急了，孩子这样做恐怕不妥，不利于孩子和其他被他排斥的孩子的成长。那么，爸爸妈妈应该怎么做呢？

1.不可打骂

有些父母性子比较急，听说孩子这样的行为后，就用语言暴力和行为暴力禁止孩子这样做，殊不知这样不仅不会让孩子改掉这种行为，反而助长了孩子的叛逆心理，变得变本加厉。

2.遵守规范

爸爸妈妈应该教育孩子，不应该以自己的处事方法作为衡量小伙伴的准则，只要大家都遵守某个规范规则，那么就可以一起玩耍。当孩子做出正确的行为时，父母也可以予以鼓励和表扬，以强化孩子好的行为。

还有，父母是孩子最好的老师。爸爸妈妈在日常生活中，要树立一个正确的榜样。

3.适当放手

大人和孩子的世界不同，不要用大人的眼光去对待孩子，孩子虽然排斥同伴，但不是有坏心思，只是处理问题的方式不恰当而已，所以爸爸妈妈要懂得适当放手，和孩子稍作沟通，利用孩子的同理心，让孩子自己化解人际交往问题。

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