夏令营好处多，是时候带孩子去玩啦~

对于孩子们来说，夏天最期待的就是暑假，在这个长达2个月的假期里，孩子可以做很多想做的事情，就比如有些孩子会去参加夏令营，去感受不一样的生活。而在这里，小编也推荐爸爸妈妈们多让孩子去参加这类社会实践活动，因为这对孩子的成长大有裨益。

1.学会独立

夏令营的时候，父母都不在身边，没有人帮忙整理床铺，提醒他们按时刷牙、吃饭等，所以他们必须要自己照顾自己。值得注意的是，即使是最依赖的孩子，也可以在离开父母的时候学会依靠自己。让孩子去夏令营的的好处之一是当他回家时，你会发现他可以自行处理一些日常事务和责任，不需要你经常提醒他。

2.学会合作

一个好的夏令营计划提供的不仅仅是活动和工艺品，还可以培养他们的合作能力。这个社区由营友、营务顾问、指导员和营务主任组成，孩子必须学会与其他露营者合作，和不同背景的孩子相处。例如，露营者可以学会一起打扫，以保持他们的小屋干净，一起工作以赢得整个营地的比赛，或者互相帮助学习新技能。因此，夏令营可以帮助孩子们磨练他们的领导技能和合作技能。

3.摆脱电子产品

许多营地不允许使用电子设备、手机、iPad或其他插入式干扰设备。这可能听起来对你和孩子很严厉，但好处是没有电子玩具，孩子将学会放慢速度，并欣赏其他有价值的东西。没有电子设备的干扰，孩子很可能会找到新的兴趣点，重新发现阅读的奇迹，或者欣赏周围美丽的事物。

4.学会珍惜

一到两周夏令营的磨炼，会让孩子逐渐珍惜家里提供的一切，比如温暖的床、装满零食的冰箱、自己的浴室、电视等等，孩子会发现家里的生活并不那么糟糕。此外还可能帮助孩子认识到，他真正需要快乐的是一个温暖的地方睡觉，健康的食物，几个好朋友的陪伴，以及一个有爱心的成年人帮助他度过一生。

5.学习新技能

夏令营最明显的好处之一就是孩子将学到很多新技能。不管孩子是参加运动营、冒险营还是其他活动，都可以教会他新技能。这种经历也可能帮助他找到爱好或生活激情，否则他可能永远都体会不到。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)