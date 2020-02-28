特殊时期，宝宝玩具消毒不能忘

我们都知道，宝宝在成长的过程中，往往都会有将玩具放在口中的习惯，可是宝宝的抗力本来就弱，所以给玩具消毒就是每个妈妈都应该学会的事。尤其是那些塑料玩具，就更应天天消毒，否则会影响宝宝的消化道健康。那么该如何正确的给宝宝玩具，妈妈你们知道吗？

1.毛绒类玩具

一般对于毛绒类玩具，清洗前，要先将玩具身上的缝线拆开一点，把里面的填充物取出来，放到太阳下暴晒。等玩具完全干了以后再把填充物塞进去并缝好。

这样做虽然麻烦点，但可以防止填充物霉变，且用这样的方法清洗，还能及时把那些“黑心棉”的毛绒玩具清理出去。对我们的宝宝也是百利而无一害的。

2.塑料、橡胶类玩具

对于塑料类玩具一般采用水洗，因为水是中性物质，70%-80%的细菌都是可以用水冲洗掉。而对于橡胶类玩具，用浸泡法消毒有个很麻烦的问题，就是每次洗过或是宝宝在水里玩过之后，玩具里面都会有少量水进去，很难弄干。

如果水留在玩具里时间长了难免会滋生细菌，而宝宝在摆弄的时候，里面的水又不时会流出来，就弄湿宝宝衣服，既不卫生，又很麻烦。所以妈妈们可以把玩具底部的口哨挖出来，把水挤干后再装上。

3.固齿类玩具

一般宝宝到了长牙的时候总会咬一些牙胶来磨牙，这些直接接触宝宝口腔的固齿玩具，清洁起来更是不能马虎。

妈妈们在刷洗奶瓶时，可以同时用奶瓶刷和奶瓶清洁液把固齿玩具刷洗干净，然后与奶瓶一同放入奶瓶消毒锅内用高温水蒸气消毒。

对于一些不耐高温的固齿玩具，也可以放入餐具消毒柜中，用紫外线和臭氧来消毒。

4.木制类玩具

对于这一类玩具，通常可以让它在开水中煮沸10分钟左右，或者用医用酒精来擦拭，也可定期用酒精棉球擦拭孩子经常抚摸的部分。

除了这些，还会有一些有条件的家庭会在院子里为宝宝安放秋千、滑梯等大型户外玩具。这类玩具用干净的布块或毛巾、肥皂以及水来清洁就行了。如果还是不放心，也可以用干净的布块或毛巾蘸取医用酒精来擦拭。

还有就是因为宝宝们抵抗力都比较低下，所以家长们最好不要给宝宝玩一些不易消毒的玩具。

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