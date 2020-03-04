孩子心理发展8阶段，爸妈快来学习下

对于爸爸妈妈来说，把孩子的身体养得棒棒的，并不意味着真的把孩子养得好，真正的养得好应该是从身心理健康2两个方面来说，而且，心理健康更为重要，所以，爸爸妈妈就很有必要来了解一下孩子心理发展的八个阶段，帮助孩子更好地成长。

美国现代著名的精神分析理论家埃里克森将人的心理发展分为如下8个阶段：

0-1.5岁：信任VS怀疑时期

这一时期的主要是孩子和父母建立亲子关系的时期，而最初的也是最基本的事情就是通过喂食来建立亲子关系的。这个阶段里，父母一定要与孩子建立信任和关爱孩子，因为孩子会对周围的环境感到没有安全感。

1.5-3岁：自主VS羞怯时期

这个阶段的孩子一般都能够自己吃饭、穿衣服和大小便了，他们也渴望能够自主。爸爸妈妈在这个阶段要多给予孩子鼓励，让孩子充满信心，因为在这个阶段感到怀疑和羞怯的孩子往往会一生都缺乏信心。

3-6岁：主动感VS内疚感时期

孩子到3岁以后一般都能够独立活动了，他们会对生活更具有责任心和自信。但由于很多爸爸妈妈会限制孩子的活动范围，进而使孩子从事活动的热情降低，让其陷入一种退缩、压抑、被动的人格当中去。所以，父母不要过多地限制孩子的活动。

6-12岁：勤奋感VS自卑感时期

这个年龄段的孩子已经入学了。很多孩子就会表现出勤奋好学的品质出来，也有信心去解决问题了，但是也会有孩子因为课业成绩不好而感到自卑和有失败感，爸爸妈妈要经常鼓励和帮助孩子走出这些负面的情绪。

12-18岁：角色同一性VS角色混乱时期

这个阶段的孩子已经属于少年期和青春期初期了，他们开始有自我概念的困扰，也开始考虑“我是谁？”的问题了。他们体验着角色同一性和角色混乱的冲突，同一性是指孩子对自己形象的一种组织，包括意志、性格、能力、信念等。

18-30岁：友爱亲密VS孤独时期

18岁成年以后孩子面对的问题就是人际交往中的问题，如果能与人建立友好的关系的话，那孩子就会有一种与人亲密的感觉，相反，则会感到陷入孤独。

30-60岁：繁殖VS停滞时期

进入这个阶段的人往往都已经成家立业了。是否能关爱家庭和有无社会责任感是心理发展是否顺利的表现。如果对于生活过于消极懈怠的话，则是心理发展不顺利。

60岁以上：完美无憾VS悲观绝望时期

进入老年期以后，心理发展的好坏就在与是否能够安然地度过晚年了。

看完人一生心理发展的八个阶段，爸爸妈妈就可以根据每个阶段的特点和可能陷入的危机来帮助孩子心理的健康发展。

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