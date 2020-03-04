给宝宝贴创可贴，用对方法很关键

宝宝很调皮，磕磕碰碰是难免的，这种情况下很多家长都会选择小巧方便的创可贴。可能有人觉得，创口贴贴一下就行了，没什么要注意的，但事实上并非如此，一起来看看注意事项吧~

1.创可贴的使用范围

不是所有的创口都可以使用创可贴。大多数时候创可贴只使用于浅小的伤口，创面小、较为清洁、没有太多出血，这样的伤口才适合用创可贴。

对于创面比较大而且又比较深的伤口，则不应当使用创可贴。同时，比较严重的皮肤挫伤、烧伤烫伤等都不该使用创可贴。而除了外伤之外的毛囊炎等皮肤病，更不该贴创可贴。

2.创可贴的正确贴法

创可贴虽然简便易于使用，但是使用时也要注意正确操作。在贴创可贴之前，要确保伤口的清洁，如有污染物，需要用消毒的生理盐水冲洗伤口，然后再使用创可贴。

打开创可贴的时候也要注意，不要用手或者任何物品去触碰药面，以免污染药面。在贴创可贴时，要把药面对准创口，并在伤口两侧按压使创可贴与皮肤更贴合。

3.创可贴的敷贴时间

创可贴虽然方便好用，但并不是贴上创可贴就没事了的。敷贴以后，要保护伤口，尽量减少局部伤口的活动，也不要总是用手挤压伤口，这可能会使伤口开裂甚至感染。

还有，贴创可贴了以后要观察伤口的情况，如感觉伤口有分泌物渗出，则要立即打开创可贴，观察伤口是否有红肿热痛等感染症状，如有感染，还应及时去看医生。另外，一枚创可贴不要用太长时间，一般二十四小时便该更换。

4.防水创可贴是否防水

有时候不小心情况下很容易使创可贴沾湿，因此相应地出现了防水创可贴。许多人认为贴了防水的创可贴便可以随便接触水而不担心伤口浸湿情况。事实上，防水的创可贴只是表面防水，如果创可贴与皮肤不能严密贴合的话，水从缝隙里流进伤口也是很有可能的。

所以即便是贴了防水的创可贴，也要注意不要伤口沾水，尤其是容易弯曲的部位如肘部、指尖等部位。一旦创可贴被浸湿了，要及时更换新的创可贴。

创可贴虽小，使用起来却也要小心注意以上几点，正确地使用创可贴是每位家长应该学会的。这些不只适用于小孩子，对于大人也是一样的。

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