不想婆婆插手育儿，试试这几招！

生活中，不少宝妈有这么一个烦恼：婆婆频频插手育儿，不知道该怎么办。大家别着急，下面教你们该如何婉拒婆婆。

1.互相理解

中国人的婆媳关系，一直是饱受诟病的一个话题。无论是恶婆婆还是坏儿媳，都不是人的本质造成的，当然有的人对谁都如此，那可以排除在外。多数情况下是婆媳因为一些家庭纠纷或是观点不一而产生的矛盾，或是围绕“孩子爸爸”而展开的冲突。

很多儿媳对婆婆颐指气使甚至撺掇老公对自己母亲不孝顺，也有很多婆婆对儿媳诸多不满、刁难，在儿子面前说儿媳坏话。长此以往，关系又怎么会好。

其实本质来说，换位思考比较重要，儿媳可以把婆婆当成自己的母亲来孝敬，而婆婆想着儿媳一个人离开家来到这里不容易，可以把儿媳当成自己子女来看待，如此基本可以形成一个良好的家庭关系，关键在于互相理解。

2.理性沟通

很多人在做事情的时候缺乏理性的沟通，于是让事态恶化到了无可挽回的地步。像在带孩子这件事上，儿媳可以真正出于对婆婆关心的角度上，去劝说婆婆。毕竟带孩子是很累的，老人也应该有自己的空间。

可以建议公公婆婆多出去游玩，去年轻时想要去的地方看看。发展一些业余爱好，像广场舞、看书读报、唱歌等等，都是不错的休闲活动。想孩子的时候，就来看看孩子，照看几天。

3.态度鲜明

如果孩子的母亲真心不想让婆婆带孩子，应该跟老公、婆婆表明立场，不要模糊界限。要晓之以情，动之以理。要让他们明白理解你，大家都是为了孩子好，只要孩子能够健康长大，那么别的都好商量。在此，孩子母亲应该联合孩子爸爸照顾好孩子，不要让公婆怀疑自己照顾孩子的能力。

纵观中国的家庭教育，其实，孩子还是在父母身边长大最好。可以得到与同龄孩子同等的教育，在价值观念上也比较统一。而且年轻父母，精力也比较充裕，方便照顾孩子。在感情上，也可以给孩子最好的情感依托。

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