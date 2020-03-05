别忽视居家环境，对孩子影响巨大！

年幼的孩子是稚嫩的，他们的抵抗能力以及免疫能力尚不成熟，很容易受侵扰，所以家长一定要考虑到影响孩子成长的各种因素。这里提醒大家，孩子的居住环境一定要多注意。

1.注意防潮

室内环境太过潮湿会影响孩子的生长发育，因为潮湿的环境容易滋生细菌，而孩子的免疫力和抵抗力又比较差，可能会感染并引发疾病，威胁到孩子的安全和健康。

所以家长一定要注意屋内防潮，尤其是容易积水的卫生间。平常一定要保证卫生间的空气流通，注意下水道的卫生，多开排风。

2.注意卧室内内物件摆设

爸爸妈妈在装饰新家的时候，通常都会买一些饰品或者是植物来美化一下环境，虽说本意是好的，但是也要注意不要在家里摆放过多的饰品或者植物。要知道，过多的饰品或者植物不仅不会美化环境，破坏了房间的整体布局，还会引发人产生焦躁的情绪。

家长也要注意，植物夜晚通常不宜放在卧室内。这是因为大多数植物在夜晚的时候不能进行光合作用，会吸收氧气并释放出二氧化碳，加大了卧室内二氧化碳的浓度，不利于人体健康。

3.选择优质的窗帘

在孩子的成长过程中，睡眠发挥着不可替代的作用，尤其是在晚上，孩子的大脑会分泌很多的生长激素。大家想要保证宝宝的睡眠时间，买一个合适的窗帘是十分重要的。

爸爸妈妈在选择窗帘的时候要注意，尽量选择厚重的、不透光的窗帘，颜色可以尝试红、黑或是和家居主色调相近的颜色。另外，家长也要注意窗帘的布料，最好尽量选择棉麻制品的窗帘，少用化纤布艺，因为一些化纤布艺中很有可能存在着有害物质威胁着孩子的健康。

家庭环境是不可忽视的，家长也要注意室内的干净卫生、保证室内空气清新、勤换马桶刷、去除残留的污渍等等，这样孩子才能在干净卫生的环境中健康的成长。

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