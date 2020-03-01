宝宝饮食习惯很差？不妨试试这4种方法

不少孩子有挑食、厌食的不良饮食习惯，如果不及时纠正不利于孩子健康和正常发育。虽然家长们深知这个道理，也跟孩子说了无数次，但是实际效果往往并不是很理想。那究竟如何才能纠正孩子不良的饮食习惯，让孩子摄取充足的营养呢？

1.培养对食物的兴趣

兴趣是可以慢慢的培养的，要解决孩子的不良习惯，首先让孩子喜欢上食材，家长可以让孩子做一名厨房的“小帮手”，让孩子认识各种各样的食物。

同时家长要注意，不要在孩子面前说某种食物不好吃，这样的话会给孩子留下不好的影响，从而导致孩子挑食的行为。

2.培养健康饮食习惯

如果孩子不重视饮食的健康，餐前不洗手，很容易吸入细菌，对孩子的健康也会造成不良的影响。所以家长一定要培养孩子健康、卫生的饮食习惯、时常督促孩子餐前洗手，吃饭的时候不要随意乱跑，最好做到“食不言”。

3.让孩子自己独立进餐

虽然孩子年纪小，自己还不能独立的吃饭，但是家长也不要就这样喂孩子吃饭，要慢慢的培养他们，让孩子学会自己拿奶瓶。

此外，家长要注意，培养孩子健康的饮食习惯也要注意孩子的膳食均衡，不要让孩子吃太多的零食、甜品等。

4.适当观看优秀的广告

调查研究指出，电视上的广告是对孩子的饮食习惯有着很大的影响。近年来，越来越多的广告逐渐的出现在电视或者网络上，这也表明了越来越多的公司开始注重品牌的影响力。

家长不要以为孩子是看不懂广告的，实际上孩子在很小的时候就可以认识广告以及品牌，而且孩子在购物的时候，往往偏爱品牌。所以，家长千万不要以为孩子什么都不懂，一个优秀的电视广告对孩子的饮食健康也是有着很大的帮助的。

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