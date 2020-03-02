宝宝喝奶粉容易上火？正确喂法赶紧拿走！

大家都知道，母乳是宝宝的最佳口粮。可有的妈妈产后因为身体原因无法给母乳喂养，只能给宝宝喂奶粉。宝宝喝奶粉常常会上火，让妈妈们头疼不已。那么，如何让喝奶粉的宝宝不上火呢？今天育姐就给大家介绍一下这方面知识，赶紧来看一看吧。

如何给宝宝挑选合适的奶粉

大家在给宝宝挑选奶粉时，除了要比较品牌、口碑、价格外，还要重点关注奶粉的配方和具体成分。想要避免宝宝上火，最好给他购买低聚合蛋白、低蛋白的配方奶粉。这种奶粉容易消化吸收，宝宝不容易出现眼屎过多、大便干结等上火症状。

此外，宝宝上火还可能表现为数日不解大便、小便黄而少、腹胀不适、吐奶、口气酸馊、牙龈红肿、饮食减少或不思饮食、烦躁、哭闹、睡眠不安、脸上长疹等，大家要注意了。

如果给宝宝喝含有棕榈油成分的配方奶粉，大家要格外注意，一旦发现宝宝出现“上火”症状，应及时更换其他奶粉，以免宝宝出现更严重病症。

需要提醒大家注意的是，不要盲目相信网上的不上火奶粉排行榜。奶粉上不上火，一定要从权威媒体或权威的奶粉评测机构那里获取信息。大家要擦亮双眼，不要听信一些网红“带货”。

掌握四种方法，让娃放心喝奶粉

掌握正确的奶粉喂养方法可以让宝宝少上火，大家赶紧来看一看吧。

1.冲调奶粉水温不要太高

想要避免宝宝上火，冲调奶粉时一定要考虑水温的因素。通常而言，冲调奶粉的最佳水温在40℃-50℃之间。当然了，具体以产品说明为准。

2.添加奶粉不要过量

不少妈妈觉得，冲调时多放点奶粉没有关系，可以让他多摄入一些营养加快发育。其实，这种想法是错的。冲调奶粉一定要按照奶粉罐上规定好的比例进行冲调，放入过多奶粉会导致奶粉过稠，不利于宝宝消化吸收，反而影响各种营养的吸收。

3.要不要经常更换配方奶粉

购买一种配方奶粉给宝宝食用后，如果宝宝没有什么不良反应，大家就不要随意更换奶粉了。随意更换奶粉除了会造成宝宝适应困难，妨碍正常的生长发育外，还会使肠胃负担加重，更容易引起上火。

4.喂养后按摩腹部促消化

宝宝喝奶粉容易上火，根源在于宝宝的消化系统功能不全，大家可采用一些物理方法加快肠道消化吸收。最简便的做法就是给宝宝按摩腹部：在肚脐周围，用手沿顺时针方向进行按摩，每次按摩10分钟左右。

5.适当多喝水，调整辅食

如果宝宝已满6个月，或已经添加辅食，大家可以给宝宝喂点水，建议少量多次，还让他吃些降火、清淡的食物。比如将卷心菜、菠菜、荠菜、青菜、等切碎后，放入米粥内同煮，做成菜粥给宝宝吃，当然也可以给宝宝做菜泥。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)