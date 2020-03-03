想让宝宝健康成长，1岁前这些事请做好

生活中，由于育儿经验不足，有些父母在照顾宝宝时采用了一些错误的的养育方法，给宝宝的身体健康和正常发育带来不良影响。下面育姐给大家说一说，宝宝一岁前父母应该做好的一些事情，赶紧来看看吧。

1.奶嘴换杯子

宝宝一岁左右就可以用杯子喝水了，如果还是一直用奶嘴，断奶会变得十分困难。尽早把奶嘴换成杯子，不但有助于宝宝手、眼、嘴协调能力的提升，还能加快咀嚼吞咽能力的发展，对宝宝以后学习语言也很有帮助。

2.做好口腔护理

当宝宝长出第一颗乳牙时，大家就要给宝宝刷牙了。建议大家选用含氟牙膏给宝宝刷牙，这样有助于保持口腔健康。请注意，给孩子使用含氟牙膏，最好让他学会吐泡泡。如果孩子（3岁以内）太小不会吐泡泡，只要每次使用量不超过米粒大小，吃进去也不要紧，大家别担心。

大家一定要坚持不懈地给宝宝刷牙，从而让宝宝慢慢养成每天刷牙的好习惯。

3.养成良好睡眠习惯

宝宝的睡眠习惯不是天生的，而是后天培养出来的。到了晚上睡觉的时间，大家要用固定的入睡程序“告诉”宝宝：“该睡觉啦！”宝宝上床后，大家可以通过轻拍或唱摇篮曲哄睡，而不是一直抱哄或奶睡，从而慢慢让宝宝学会独立入睡。

4.添加含铁辅食

宝宝6个月后，大家就可以给他添加辅食了。育姐建议大家，第一口辅食给宝宝吃含铁量较高的食物，比如强化铁米粉，让宝宝补充微量元素，增强体质。

5.不要胡乱添加辅食

给宝宝添加辅食一定要科学合理，盲目添加会给宝宝免疫力的发展带来不利影响。比方说，有的父母认为宝宝还没有长牙，喂菜汁比较好。其实，蔬菜的营养成分都在菜渣里，给宝宝菜汁，并不能补营养，反而对身体健康不利。诸如此类的情况还有很多，大家一定要多注意。

6.趴着玩

宝宝出生后绝大多数时间都在睡觉，很多醒来时不是躺在床上，就是被妈妈抱在怀里，很少趴着玩耍。其实，宝宝很早就可以趴着玩耍了，尽早让宝宝趴着玩，不但可以避免扁平头，还能提高宝宝的头部控制能力，增强颈部、背部和手臂的力量，有助于宝宝以后学习翻滚和爬行。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)