6岁女娃打人被抓，上警车时被吓得大哭

据美国福克斯新闻网报道， 2月24日，美国佛罗里达州一对父母在网上曝光了一段视频。这段视频中显示，一名只有6岁的小女孩因为殴打三名学校职员被警察逮捕。

6岁女童遭警察逮捕，事发视频在网上曝光

这段被曝光的视频拍摄于2019年9月，此前一直处于保密状态。视频显示，2名警察将小女孩带上警车时，小女孩被吓得哇哇大哭，不停地喊道：“救救我！救救我，我不想坐警车！”

据了解，视频中的小女孩名叫卡娅·罗尔，在卢修斯和艾玛·尼克松特许学校里就读。据卡娅的家人透露，事发时，一名警察对学校里的老师说：“她现在要被我们带走了”，随后他和另一名警察将卡娅带出学校，并对她说：“站起来！赶紧站起来，到这里来。”

当两名警察用类似手铐的固定物将卡娅束缚起来时，卡娅开始哭泣，她问警察：“这些东西是干什么的？”警察回答道：“这些东西是给你准备的。”

走到警车附近时，卡娅恳求警察放她一马，但警察没有理会，将其抱到警车后排，并系上安全带。

警察违规逮捕被辞退，民众为女童鸣不平

据了解 ，两名警察中有一人名叫丹尼斯·特纳，另一人身份尚未清楚。将卡娅带上警车后，特纳返回学校办公室找老师了解情况。老师对逮捕卡娅一事并不赞同，但特纳表示，卡娅将要去的青少年拘留中心“并不是大家想的那样”。

特纳告诉学校老师，他已经抓了6000多名罪犯，其中就有一名7岁孩子。学校老师提醒特纳，卡娅只有6岁，而不是他认为的8岁。没想到特纳居然回答道：“那么，卡娅打破了被捕年龄最低的记录了。”

此事发生后不久，特纳就被警局辞退了。奥兰多市警察局长奥兰多·罗伦表示，特纳执法时违反了相关政策，因为在逮捕12岁以下未成年人时，警员必须得到值班指挥官的同意。

相关人士表示，和报警相比，联系孩子家长才是解决此事的好方法。一位社会活动人士这样说道：“我想不到任何理由去逮捕一个6岁的小姑娘。”

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