有些玩具是不能让宝宝玩的，笑尿了！
发布于2020-02-27 13:32:43 标签：0-1岁, 亲子关系, 家庭教育, 行为性格 作者：刘瑞祥
前几日，有个宝妈发现自己的孩子突然变成了嘟嘟嘴。这究竟是怎么回事呢？大家请接着往下看：
宝妈瞎了一跳，四处找原因，心想莫非孩子是被梁朝伟附体了。
忐忑了一整天，直到晚上收婴儿车的时候，突然发现了凶手。
原来竟是放在婴儿车上的小黄鸭。
来，直接上证据。
铁证如山！
我想对宝妈说：要不坚持放下去，说不定能培养出下一个金马影后哦~
这个宝妈把事情经过发到了网上，网友们纷纷表示笑得满地打滚。
评论区还有许多宝爸宝妈纷纷投稿，表示自家也有同款模仿能力超群的宝宝：
比如这个超萌的真人吐舌小熊猫。
感觉下巴那一滴晶莹的口水都充满了演技。
微博用户地球托儿所家的龅牙小恐龙。
这神演技，连眼神都高度还原，妥妥的未来巨星！
宝宝们不仅擅长于静态模仿，学起大人的动作来，都能做到神同步。
开心得像个10来斤的胖子~
这个情绪可以说很到位了，比那些抠图流量们不知道高到哪里去了。
你看这个背影里都充满了演技。感觉随时都会翻过候车站台，去买几个橘子回来。
文艺工作，也要从娃娃抓起。
模仿是孩子了解与学习世界规则的方式，父母则是孩子第一任的老师，所以大家平时一定要以身作则，严于律己，给孩子做好榜样哟~
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