生长痛，孩子长大的必经之路？

某段时间，你的孩子因为腿痛晚上睡不着觉吗？那么孩子可能出现了生长痛。下面让我们一起来了解下相关知识。

“生长痛”是指一些学龄前儿童和早产儿双腿出现痉挛、肌肉酸痛等情况。这种疼痛通常发生在傍晚或夜晚，虽然并无危险，但它可能会导致孩子半夜惊醒。它通常始于儿童早期，大约在3～4岁左右，8～12岁的儿童往往会再次发作。

生长痛的原因

尽管有“生长”这个名字，但没有确凿的证据表明生长痛与成长的加速有关。

相反，“生长痛”可能仅仅是由于儿童时期剧烈的活动而引起的肌肉疼痛，这些活动会使孩子筋疲力尽，包括跑步、跳跃和攀岩。在孩子进行了一整天的运动后，生长痛似乎更为常见。

生长痛的症状

生长痛对每个人来说都是不同的，有些孩子感到很痛，有些则没有。大多数孩子并不是每天都会感到疼痛。

△ 发作时间

生长痛可以忽来忽去，它们可能会经历数月甚至数年，大多数孩子都可以在几年内就摆脱这种疼痛。

疼痛通常发生在下午和晚上，晚饭前和睡觉时都会感觉到，尤其是腿痛可能会让孩子从睡梦中惊醒。

如果孩子在早上看起来很好，不要马上认为他或她昨晚是在假装。生长痛就是在早上消失了，通常不会影响孩子的运动能力或积极性。

△ 发作部位

一般来说，两条腿都会感到生长痛，尤其是大腿前部、腿后部（小腿）或膝盖后面。

研究表明，有生长痛的孩子可能对疼痛更敏感，有生长痛的孩子也更容易感到头痛和腹痛。

如何诊断生长痛？

医生通常可以通过检查并询问孩子的病史和症状来诊断“生长痛”。在诊断生长痛之前，排除任何其他可能的疼痛原因是很重要的。这就是为什么当你认为孩子有生长痛或四肢痛时，去看医生是很重要的手段。

如果你的孩子有生长痛，医生在体检时不会发现任何异常。在这种情况下，通常不需要做血液检查和X光检查。

生长痛如何应对？

生长痛的治疗取决于孩子的疼痛程度。以下几点可以缓解不适，帮助孩子感觉更好：

☛ 按摩腿部

如果孩子不好自己来，你可以帮助他。

☛ 伸展腿部肌肉

这对小孩子来说操作起来可能很难。可以在酸痛的腿上放一块热毛巾，注意不要烫伤皮肤，睡觉时不要使用。

☛ 服药

如果疼痛没有好转，请咨询一下医生是否需要服用非处方止痛药，如对乙酰氨基酚或布洛芬，根据体重来服用适当的剂量。

千万不要给孩子服用阿司匹林。儿童服用阿司匹林与一种叫做“雷伊综合征”可以威胁生命的疾病有关。

什么时候需要就医？

在决定是否请医生时，重要的是要记住，两条腿几乎都会感到生长痛。只有一条腿的疼痛可能是病情更严重的迹象。如果发生这种情况，请咨询一下医生。

同样重要的是要记住，成长中的疼痛影响的是肌肉，而不是关节，它们不会导致跛行或发烧。

如果腿痛出现以下症状，请带孩子去就医。这些症状通常不是生长痛的症状：

* 受伤，如摔倒

* 发烧

* 食欲不振

* 跛行或行走困难

* 皮疹

* 关节红肿、发热、疼痛

* 疲劳

* 体重减轻

当然，如果你有任何其他问题，也是需要及时就医的。

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