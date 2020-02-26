复工了，倒班族请警惕睡眠障碍

随着疫情的全面转好，近期各地陆续复工了，一些旁友又开始不得不面对倒班工作。大家一定要注意身体健康，今天就给大家介绍如何应对倒班工作所致睡眠障碍。

现在，倒班工作所致睡眠障碍发生在那些非传统时间工作的人身上，比如早班或轮班。它的特征是极度嗜睡，缺乏提神的睡眠和困倦，这些症状会影响工作和休闲时间。非传统的工作日程会打乱昼夜节律或生物钟。生理节奏被打乱后会有令人沮丧的症状，因为它会影响:睡意、警觉性、体温、激素水平、饥饿。

倒班工作所致睡眠障碍有哪些症状?

这些症状经常影响日常生活，你可能会出现以下症状:

* 工作时间和下班时间都极度嗜睡；

* 难以集中注意力；

* 缺乏活力；

* 失眠，使你无法获得充足的睡眠；

* 抑郁或喜怒无常；

长期缺乏睡眠是很危险的，会增加开车时打瞌睡或在工作中犯错的风险。它会影响健康，包括心脏健康和适当的消化功能，还会增加患癌症的风险。

在这种情况下，年龄较大的员工和女性员工更容易睡眠不足。因此，对倒班工作睡眠障碍的症状不能掉以轻心，如果管理不当，可能会导致工作时或下班时的事故。

如何应对倒班工作所致睡眠障碍？

虽然许多员工无法改变工作时间，但有办法可以减轻不良影响。你可以通过改变生活方式来缓解睡眠障碍的症状：

☛ 试着保持一个有规律的睡眠计划，包括在休息的时候。

☛ 如果可能的话，在轮班后休息48小时。

☛ 睡前4小时限制咖啡因的摄入。

☛ 保持富含水果和蔬菜的健康饮食习惯。

☛ 在睡觉的时候使用深色的窗帘来营造一个黑暗的环境。

☛ 让家人和其他同居伙伴用耳机看电视或听音乐来减少噪音，让他们避免做家务直到你醒来。

☛ 戴上耳塞，或者在睡觉时用白噪音来掩盖声音。

倒班工作所致睡眠障碍如何治疗?

虽然生活方式的改变是健康睡眠最重要的组成部分，但有些人可能会求助于睡眠辅助设备。褪黑素被认为是安全的，一些工作人员发现它能大大改善他们的睡眠质量。然而，催眠和镇静剂应该在短时间内少量使用。

莫达非尼(Provigil)是美国食品和药物管理局批准的一种具有低滥用潜力的唤醒药物。它可以改善睡眠，减少事后的困倦。在临床试验中，莫达非尼也被证明可以减少长期记忆损伤和改善记忆力。

为了尽可能地提高睡眠质量，尽量排除干扰。比如睡前一小时不要看手机或屏幕太亮。以及使用白噪音机器、静音音乐或耳塞来掩盖白天的背景噪音。

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