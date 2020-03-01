宝宝耳朵旁长小孔，妈妈要正确应对

很多妈妈生娃后辞职在家专心带娃，对宝宝的身体情况十分熟悉。宝宝身上有异常，妈妈都能很快发现。最近有一位宝妈问育姐：“我发现宝宝耳朵旁有一个小孔，这究竟是怎么回事？该如何应对呢？”今天育姐就给大家做一个科普。

宝宝耳旁长小孔究竟是怎么回事

刚出生宝宝的耳朵旁边有小孔，很多老人看到后十分高兴，认为这是“苍耳”，极为少见，说明孩子很有福气。其实，这个小孔在医学上叫做耳前瘘管，并不是苍耳，也不能说明孩子有福气。

通常而言，耳前瘘管是宝宝出生前几个月，耳廓组织发育不全造成的。育姐提醒大家，耳前瘘管只要不引起感染，就无需在意，过段时间就会自然康复。只有极少数宝宝情况严重，需要接受手术治疗。

宝宝有耳前瘘管，妈妈如如何正确护理

妈妈发现新生宝宝有耳前瘘管，在生活中该怎么护理呢？赶紧来了解一下：

1.保持干净卫生

发现宝宝有耳前瘘管后，大家不要惊慌，千万不要用手去摸或者用手进行挤压，一定要保持耳前瘘管的干净卫生，避免引发感染出现炎症。

2.不要让宝宝用手去摸

宝宝有时会感到耳朵痒，便会用手去抓摸。妈妈要时刻关注宝宝的一举一动，如果发现宝宝用手去抓耳朵，一定要及时制止。宝宝手上有很多细菌，触碰到耳前瘘管很容易造成感染，引发炎症，后果不堪设想。

3.感染后立即就医

耳前瘘管出现发炎感染情况，大家可以使用热敷的方法缓解宝宝的不适感。如果自己无法处理，最好带他去医院就诊，在医生的指导下进行护理。

选择医院时，应去正规医院就诊，不要去带宝宝去小诊所看病。耳前瘘管治疗不当，不仅不能省钱省力，还有可能引发更严重后果，影响宝宝正常发育。

育姐最后提醒大家，耳朵是听觉器官，离大脑又非常近，护理时一定要十分谨慎，千万不要马虎大意。如果因为护理不当导致炎症侵袭大脑，有可能会导致宝宝听力受损。

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