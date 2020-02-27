这五种行为是在坑娃，新手妈妈赶紧来瞧一瞧~

宝宝出生后，妈妈们全身心地投入到育儿工作中，把自己的爱都给了孩子。但好多新手妈妈由于育儿经验不足，常常采用一些错误的方法照顾孩子。今天育姐给大家说一说常见的坑娃行为，大家赶紧来看一看吧。

1.用尿布，且不讲究

有些妈妈认为，纸尿裤太费钱而且不吸水，给娃用传统的尿布就好。其实，相比传统的尿布，高品质的纸尿裤其透气性和吸水性都更优秀。而传统的尿布需要清洗，如果清洗工作没有做好，很容易引发宝宝皮肤感染。

育姐建议大家给宝宝使用正规厂家生产的纸尿裤，并及时更换，同时做好宝宝的臀部的护理工作。

2.剪掉宝宝胎发

不少妈妈相信这样一种说法：及早给宝宝剪掉胎毛，会让他以后头发乌黑浓密。其实这种说法完全没有科学依据。宝宝的毛发生长有快有慢，和遗传因素以及营养状况有关。只要宝宝没有生病，头发会随着时间的推移慢慢变得浓密起来。

过早给宝宝理发，不但容易损伤宝宝娇嫩的头皮引发感染，还有可能破坏毛囊导致脱发，大家千万不要这样做了。

3.和宝宝玩抛高高

不少妈妈喜欢和宝宝玩抛高高，逗宝宝笑。但育姐要提醒大家，宝宝脊柱还没有发育完全，抛高高容易造成身体扭伤或拉伤，后果不堪设想。

而且宝宝的颈椎也没有发育完善，颈部不能承担头部的重量，抛高高极易导致大脑损伤或颈椎损伤，甚至导致宝宝死亡。为了宝宝的安全和身体健康，还是不要玩这么危险的游戏为好。

4.不困不用哄睡

宝宝的好奇心重，常常被玩具或新鲜事物吸引，到了睡觉时间也不想入睡。而且，有的宝宝感到困倦时反而会表现得十分兴奋，哭闹不安，更难入睡。如果妈妈对此不闻不问，由着宝宝的性子来，会严重影响他的正常发育。

因此，到了宝宝的入睡时间，大家要保持居室安静，营造良好的睡眠环境，让宝宝安心入睡。

5.辅食中加盐

老人常说，孩子不吃盐会没有力气。有些妈妈听信了这些说法，便在辅食中加盐。其实，这种观点这是错误的。宝宝肾脏功能还没有发育完善，过早吃盐除了会加重肾脏的代谢负担外，还会增加未来患高血压等慢性病的风险。

育姐建议大家，宝宝一岁前辅食不用放盐，一岁后可适量放盐，但不能超过2克/天。

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