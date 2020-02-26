孩子三个阶段很特殊，管教时别用暴力

俗话说：“棍棒底下出孝子”，很多家长把它奉为育儿经典。但育姐告诉大家，管教孩子不能使用棍棒，尤其是孩子处于特殊年龄段时，更不能被暴力对待。想知道孩子在哪些年龄段不能打吗？赶紧来了解一下吧。

孩子在这三个年龄段不能打

孩子在以下三个年龄段不能打，否则会影响其身心发展：

1.幼年时期：3岁之前

孩子3岁前正处于学习和了解世界的关键期，理解能力、学习能力、动手能力都很差。爸爸妈妈对孩子发出指令，孩子可能理解不了，不知道如何去做。大家不能因为孩子“不听话”就动手打他们。

另外，孩子3岁前具有很强的好奇心，看到什么新鲜事物就会问爸爸妈妈。此时大家要耐心予以解答，不要显得不耐烦，更不能动手打他们。孩子3岁前遭受家庭暴力，对性格发展十分不利。

2.童年时期：6到12岁

6到12岁是孩子上小学的年龄，也是孩子性格形成的关键时期。这个年龄段的孩子除了每天和父母接触外，还会接触到很多同龄孩子。他们每天都在接触新鲜事物，对事物的理解也在发生变化，常常会质疑家长意见，想要按着自己的想法做事情。如果父母因为孩子不听话就经常打骂他，会使其出现负面情绪，丧失对外界探索的兴趣，性格变得自卑起来。

3.青春期：18岁之前

孩子到了青春期，除了身体开始发育外，性格也变得叛逆起来。此时父母想要管教他，他会和父母对着干。育姐建议大家，管教青春期孩子时一定要保持耐心，用温柔的语气和其交流。当发现孩子有异常反应时，要寻找问题根源，了解孩子为什么会这么做。

如果父母只关心结果，对孩子又打又骂，反而会激起孩子的逆反心理，让他做事更加偏激，甚至有可能出现离家出走或自杀等情况。

棍棒教育对孩子的负面影响

对孩子实施棍棒教育，会给他带来严重负面影响，尤其是在性格方面：

1.性格变得暴躁易怒

孩子小时候对父母有很强的依赖感，如果经常遭受家庭暴力，有可能使他的性格变得暴躁、偏激起来。这样的孩子长大后，在工作生活中容易冲动易怒，甚至一言不合动手打人，做出违法乱纪的事情来。

2.容易谎话连篇

父母经常打骂孩子，有可能会让孩子产生恐慌心理。当父母询问孩子情况时，孩子因为害怕被打，就会下意识地进行欺瞒，只说父母喜欢听的话，不说对自己不利的情况。孩子经常说谎，会使人格发生扭曲，不利于孩子未来的发展。

这样管教比打骂更有效

很多中国父母渴望建立权威，然而这容易招来孩子的反感和愤怒。建议大家这么管教孩子：

1.尽量不要对孩子的无理取闹做出正面回应

千万不要因为孩子哭闹，你就答应孩子各种无理取闹的要求。这个时候，建议大家置之不理。当孩子明白自己哭闹并不能要挟父母时，自然也就不再哭闹。相反，如果你妥协了，孩子会将哭闹作为一种手段，一发不可收拾。

2.鼓励孩子独立性

其实，孩子2、3岁的时候独立意识已经初步形成，并开始想自己完成一些事情。大家最好放开手，不要遏制孩子的自主独立意识。比如孩子想玩泥巴的时候，不要说“太脏了，咱们玩XX吧”，而应放开手让孩子玩。还有当孩子想自己收拾玩具时，请不要代劳。

3.尽量不要限制孩子自由

随着孩子年龄增长，玩耍的范围充分扩大。当他想要去某个地方玩时，在可操作的范围内尽量不要限制孩子的自由，否则会削弱孩子的冒险精神，影响人际关系，还影响亲子关系。

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