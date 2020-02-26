宝宝长牙会起疹子吗？奉上应对方法

宝宝通常在6至24个月大的时候萌牙。而且随着新牙齿的出现，流口水可能会更多，这会刺激婴儿娇嫩敏感的皮肤并导致皮疹。面对这个情况，大家该如何应对呢？请接着往下看：

出现牙疹是因为食物、唾液和持续的潮湿刺激了婴儿的皮肤。当与频繁的拥抱、衣服和玩耍摩擦皮肤相结合时，会出现持续的无害的皮疹。

如何识别出牙皮疹？

孩子在生命的头两年可能会流很多口水。婴儿通常在4至6个月左右开始流口水，大约同时第一颗牙齿就要长出来了。随时可能出现皮疹，皮疹本身并不能确定宝宝的牙齿何时开始出现。

流口水聚集处可出现牙疹，包括：下巴、面颊、脖子、胸部。牙疹通常导致扁平或稍微隆起，红色斑块与微小的隆起。皮肤也可能会皲裂。

其他出牙的症状是：流口水、皮疹、对玩具或物体的咀嚼增加、牙龈疼痛，这可能导致哭泣或焦虑增加。

宝宝出牙期间会有体温升高情况，但不会引起发烧。如果宝宝发烧或精神不好亦或哭闹比平常多，请及时就医。他们可以确保没有进一步发展，并检查是否存在其他潜在问题。

感冒和出牙有联系吗？

大约6个月时，婴儿从母亲那里得到的被动免疫力就消失了，这意味着宝宝可能更容易感染细菌。这也与牙齿可能开始萌发的时间一致。

口水疹有时看起来像麻疹或手足口病。然而，通常情况下，患有这些疾病的婴儿会发烧并出现疾病。区分牙疹和另一种潜在的情况很重要。虽然许多皮疹并不严重，但保险起见建议及时联系医生确认皮疹是什么情况。

如何在家里护理宝宝皮疹？

治疗流口水疹的最好方法是保持局部皮肤的清洁和干燥。

在皮肤上涂一层润肤霜也有帮助。润肤霜强化保水屏障，帮助保持区域干燥，防止口水刺激宝宝的皮肤。这里提醒大家，不要在皮疹上使用有香味的洗剂。要使用润肤霜前将口水晾干，然后每天多次涂抹。

如何帮宝宝缓解牙痛？

除了减少皮疹带来的不适外，还可以通过以下步骤帮助宝宝缓解可能由牙齿喷发引起的疼痛和不适：

1.牙龈按摩

用干净的手指裹着纱布，轻轻按摩宝宝牙龈的痛处两分钟。

2.食物来帮忙

满12个月的婴儿可能喜欢吃在冰箱里冰冻的香蕉片或冷冻豌豆。不要用硬的食物作为咀嚼玩具，比如胡萝卜，以免有窒息的危险。

3.服用对乙酰氨基酚（泰诺）

如果你在临睡前给宝宝服用一剂止痛药，他们会睡得更好。如果你选择这么做，不要超过一两个晚上。根据孩子的体重，确保目前安全服用的对乙酰氨基酚的剂量，具体遵医嘱。

如果宝宝一直很暴躁和不舒服，很可能不仅仅是牙齿疼痛，联系医生寻求帮助。

4.不建议使用出牙凝胶

近年来，海淘“出牙凝胶”很火热。但其实，美国食品药品监督管理局（FDA）早在几年前就提醒：婴幼儿使用的出牙凝胶可能存在安全风险，建议家长停止给孩子使用此类产品。再说，它们只能提供轻微、暂时的缓解。

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