出现这几个症状，宝妈该补镁了！

镁缺乏症，也被称为低镁血症，是一个经常被忽视的健康问题。形成原因有很多，可能是饮食摄入不足导致身体缺乏镁，也可能是患了与镁流失相关的健康问题包括糖尿病、吸收不良、慢性腹泻、腹腔疾病和骨饥饿综合症。酗酒也会增加镁流失的风险。

1.肌肉抽搐和抽筋

抽搐、震颤和肌肉痉挛是镁缺乏的迹象。在最坏的情况下，不足甚至可能导致痉挛或抽搐。不随意肌抽搐可能有许多其他原因。例如，它们可能是由压力或过多的咖啡因引起的。它们也可能是一些药物的副作用或神经疾病的症状。

2.精神障碍

精神障碍是镁缺乏的另一个可能后果。这些包括冷漠，它的特点是精神麻木或缺乏情感。恶化的缺陷甚至可能导致谵妄和昏迷。此外，观察性研究还发现低镁水平会增加患抑郁症的风险。

3. 骨质疏松症

骨质疏松症是一种以骨骼薄弱和骨折风险增加为特征的疾病。患骨质疏松症的风险受到多种因素的影响。这些问题包括年龄大、缺乏锻炼以及维生素D和K摄入量不足。镁缺乏也是骨质疏松症的一个危险因素。

4.疲劳和肌肉无力

疲劳，一种以身体或精神疲惫或虚弱为特征的状态，是镁缺乏的另一种症状。每个人都会时不时地感到疲劳。通常，这只是意味着你需要休息。然而，严重或持续的疲劳可能是健康问题的征兆。

5.高血压

镁缺乏可能增加血压，导致高血压，这是心脏病的一个强有力的危险因素。虽然人类缺乏直接证据，但一些观察性研究表明，镁水平低或饮食摄入不足可能会升高血压。

6.哮喘

严重哮喘患者有时出现镁缺乏。此外，哮喘患者的镁水平往往低于健康人群。研究人员认为，镁的缺乏可能会导致肺部气道内肌肉中钙的堆积。这导致气道收缩，使呼吸更加困难。

7.心率不齐

镁缺乏最严重的症状之一是心律失常或心律不齐。心律失常的症状在大多数情况下是轻微的。然而，对一些人来说，它可能会引起心悸。其他可能的心律失常症状包括头晕、呼吸急促、胸痛或晕倒。在最严重的情况下，心律失常可能增加中风或心力衰竭的风险。科学家认为，心肌细胞内外钾含量的失衡可能是导致镁缺乏的原因。

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