孩子老想玩手机？教你机智应对

如今，人们已经无法离开手机了，就连很多孩子也是如此。那么，当孩子想要玩手机时，家长该如何回答呢？育姐要告诉大家，不同的回答对孩子的心理有不同的影响，聪明的家长面对孩子的请求要这样做：

1.跟孩子做一个约定

对于自己喜欢做的事情，大人们都很难自控，更别说是年幼的孩子们了。为了减少玩手机时间避免沉迷，大家可以和孩子一起制定规则，然后监督孩子执行。比如，孩子只能在周末和节假日玩手机，每次玩手机的时间不能超过30分钟，一天只能玩一次手机等。

孩子从小能够遵守规则，培养良好的行为习惯，长大后会更优秀，更有出息。

2.给孩子做个好榜样

大家要经常和孩子沟通交流，告诉孩子手机只是一件工具，不能被工具影响了自己的正常生活。而且，经常和孩子交流，不但可以增进亲子感情，还能倾听到孩子的心里话，了解到孩子是如何看待问题的，从而学会换位思考。

在日常生活中，爸爸妈妈的一言一行都会给孩子带来深刻影响，因此大家要以身作则，给孩子当好榜样。只有家长自己不沉迷于玩手机，孩子才能合理地调节玩手机的时间。

3.丰富孩子的生活

放假时，孩子有大把的空余时间，有的孩子就会问爸爸妈妈要手机玩。大家不妨趁此机会培养孩子一些兴趣爱好。比如说带孩子玩乐器、写书法，或者带孩子去野外郊游让其接触大自然等等。

大家还可以带孩子去其他小朋友家里一起玩，转移他玩手机的兴趣和注意力。总而言之，大家要利用丰富多彩的游戏和玩具，让孩子的兴趣爱好得以发展，从而没有时间去玩手机。

当然了，以上走出家门的活动建议等疫情结束后再进行。

TIPS：适合孩子玩的亲子小游戏大推荐

想让孩子放下手机，大家不妨跟孩子玩以下几个亲子小游戏：

1.全家猜猜猜

具体玩法：爸爸妈妈和孩子坐在一起，轮流发问依次回答。比如：每天家里起床最早的是谁？家里谁唱歌最好听？等等。问题可以慢慢扩展到亲戚。朋友、幼儿园里的小伙伴等。

这个游戏不仅可以锻炼孩子的语言表达能力，还能促进逻辑思维能力的提升。

2.盒子里的秘密

具体玩法：游戏人数在4-5人之间，音乐响起时，大家依次传递小盒，当音乐停止时，手里拿着小盒的人获得盒子里的礼物。当音乐再次响起时，传递继续。当所有音乐放完时，比拼谁获得的礼物最多。大家在玩游戏时，要把握音乐节奏，让礼物传递到孩子手中。

这个游戏不仅可以增进亲子感情，还能提升孩子的注意力和专注力。

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