正确管教自家娃，不要让其变成熊孩子

孩子年纪小对规则的认知十分浅薄，作为孩子的父母，大家除了要鼓励孩子探索，在适当的时候还要对他进行管教，避免他成为别人眼中的熊孩子。那么，孩子在何时需要父母的管教和引导呢？赶紧来了解一下吧。

1.想要奖励时

很多父母在鼓励孩子学习时，常常会这样说：“你如果在考试中获得100分，我就给你买你想要的玩具”但是大家有没有想过这样一个问题：如果你给出的奖赏满足不了孩子时会怎么样呢？难道孩子没有奖励就不认真学习，不认真考试了吗？

孩子只是为了奖励采取努力或者遵守规则，大家要引起警惕，避免使孩子成为一个功利心很强的人。孩子做事具有很强的功利心，在生活中往往很难交到真心朋友，性格变得孤僻敏感，不利于今后发展。

2.机械遵守规则时

日常生活中，很多父母会制定各种规矩和标准，但又不跟孩子说明为什么要制定这样做。请注意，让孩子机械的执行命令或遵守规矩是不可取的，大家在指定规矩和标准时就应给孩子说明原因，让孩子理解并学会从他人的角度看待问题，从而成为一个有教养的人。

3.不想惹麻烦时

在日常生活中，大家可能会看到这样的场景：孩子们在一起玩耍，其中一个孩子霸着玩具不放，不让其他孩子玩。其他孩子常常会这样说：“你如果不让我玩，我就去告诉你妈妈！”霸着玩具的孩子为了避免妈妈责罚，只能把玩具拿出来分享。

长此以往，孩子和父母会变得对立起来，孩子慢慢变得不信任自己的父母。彼此之间没有信任感，父母就不可能把孩子教育好，让其拥有高尚品德和良好品行。

因此，大家要及时管教孩子，不要让他为了避免惩罚而遵守规则，进而养成阳奉阴违的坏习惯。育姐提醒大家，管教孩子一定要及时，等孩子长大再管教是不管用的。

4.取悦某人时

有的孩子喜欢某位老师，就会认真学习该老师教授的学科，以求获得老师的赞赏和表扬。一旦这名老师调走不再教授这门课，孩子就不再认真学习，成绩也一落千丈。为了避免出现这种情况，大家要注意了解孩子的学习情况，及时加以引导，让孩子对学习产生真爱，而不是因为喜欢老师去认真学习。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)