孩子在家十分无聊，陪娃新招数速速收藏！

由于新冠肺炎疫情影响，假期一再延长，有很多小朋友已经宅在家里一个多月啦~不少妈妈向育姐求助：“能想到的游戏都陪娃玩过了，实在没有新招了，怎么办？”别捉急，今天育姐就教大家陪娃玩耍的新招数，赶紧来学一学。

1.运送海洋球

运送海洋球的游戏可以锻炼2岁以上孩子的平衡能力和协调能力，还能增进孩子的合作意识，不妨经常和孩子玩。

具体玩法：准备一个小球和一张纸，把球放在纸上。家长和孩子互相配合，拿起纸张走向目的地，保证球不落地算成功。家里有两个孩子最好，让他们一起玩，如果只有一个孩子，爸爸妈妈就亲自上阵吧。

2.障碍大冒险

这项游戏可以让孩子四肢充分运动起来，从而达到锻炼身体的目的。提醒大家，2岁以上孩子方才适合玩这个游戏，而且玩游戏时家长要全程陪同，发生意外要及时出手保护。

具体玩法：将家里的卫生纸芯、枕头、椅子等摆成各种障碍，让孩子按规定好的方式进行障碍穿行。

3.套圈游戏

一到两岁宝宝是手眼协调能力发展的关键期，玩套圈游戏可以让他的手眼协调能力变得更强。

具体玩法：准备套圈、卫生纸芯和一次性纸盘。把纸盘中央剪出几个小洞，使其能插入纸芯。在几个纸芯上涂上不同颜色，就可以让孩子玩套圈啦~

Ps:大一点孩子也可以玩套圈游戏，形式简单变换一下就可以了。在地上摆一些孩子喜欢吃的零食和玩具，让孩子在规定的距离外抛出套圈，套住什么就可以获得什么。

4.纸杯吹球

以往过年时，会有很多亲戚上门拜年，但今年由于疫情影响，这项传统活动被“取消”了。大家可以把没用上的一次性纸杯拿出来，跟3岁以上孩子玩游戏。

具体玩法：将五六个一次性纸杯排成一竖列，准备两个竖列。然后在杯中倒满水，将乒乓球放在水面上。和孩子一起比赛吹乒乓球，看谁能把乒乓球快速从第一个纸杯一次吹到最后一个纸杯不落地，即为获胜。

5.猜小球

孩子要从小锻炼他的观察力和注意力，如果宝宝在9个月以上，玩“猜小球”的游戏正合适。

具体玩法：拿出几个纸团做成小球，在其中一个上面涂上颜色。用一次性纸杯分别将小球盖住，然后移动几次纸杯的位置，让宝宝猜有颜色的小球在哪个纸杯下面。

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