关于产后初次月经的问题，一次说清楚！

怀孕了，意味着你暂时摆脱了被很多人视为麻烦的月经。产后呢，月经并不是说来就来，通常取决于你是否哺乳。另外，你可能会发现产后来月经和孕前有些不同。下面给大家具体说说关于产后月经的相关常识。

产后初次月经什么时候来?

如果你没有进行母乳喂养，月经通常会在分娩后六到八周内恢复。那些进行纯母乳喂养（意味着宝宝只接受母乳）的宝妈们可能在整个哺乳期间都没有月经。但对另一些人来说，不管是否母乳喂养，月经可能在几个月后会来。

如果月经在分娩后迅速恢复，在加上之前是阴道分娩，医生可能建议你在第一次月经来时不要使用卫生棉条。这是因为身体仍在愈合，而卫生棉条可能会造成创伤，大家要注意哦~

为什么哺乳妈妈月经会延后?

通常情况下，处于哺乳期的宝妈们其月经周期并不会因为身体的荷尔蒙分泌而加快。催乳素是促进身体生产母乳的激素，可以抑制生殖激素。所以，受此影响大家很可能不会排卵。没有这个过程，你很可能不会有月经。

来月经会影响母乳喂养吗?

当月经恢复的时候，你可能会注意到母乳供应或婴儿对母乳的反应发生了一些变化。这是因为荷尔蒙的变化会影响月经，也会影响母乳。比如说，你可能会注意到母乳量减少了，或者宝宝想要吃奶的频率发生了变化。

荷尔蒙的变化也会影响到母乳的成分和味道。不过，这些变化通常很小，不会影响宝宝的正常发育和身体健康，大家不用担心。

哺乳期间可以不避孕吗？

一些人将母乳喂养作为一种自然避孕方法。尽管母乳喂养会降低你的生育能力，但这并不能完全保证不会再次怀孕。

要知道，在月经来之前，你会排卵，所以在月经回来之前，你完全有可能再次怀孕。如果你暂时没有再要一个孩子的计划，请做好避孕工作。当然，这也是为大家的健康着想，毕竟产后很快再孕可不是什么好事。

产后来月经会有什么不同?

当你再次来月经时，分娩后的第一个时期可能不会像你怀孕之前的月经期一样。你可能会经历以下的一些不同:

* 抽筋可能比平时更强或更轻；

* 小血凝块；

* 不规则的周期长度；

* 可能伴有更剧烈的抽筋，因为需要脱落的子宫内膜增加。

为什么产后来月经会有点疼?

产后来月经轻度疼痛可能是由多种因素综合造成的。它们包括:

* 子宫痉挛的强度增加；

* 母乳喂养的激素促使；

* 子宫腔在怀孕后变得更大，这意味着在月经期间会有更多的子宫内膜脱落。

如果产后来月经痛经很厉害，建议及时就医。

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