隐形糖对娃威胁太大，速速把TA揪出来~

家长们都知道吃糖过多会影响健康，所以会限制孩子吃糖。但家长们可能还不清楚，孩子每天还会从饮食中摄入隐形糖。今天育姐就给大家说一说哪些食物含有隐形糖，以及隐形糖的替代方案，大家赶紧来看看吧。

吃太多糖危害大

糖真的会让人上瘾。这是因为它会让人自我感觉良好的多巴胺（化学物质）和血青素，等最初兴奋之后大家会渴望更多，依赖上这种美妙的感觉。

然而摄入过多的糖可能会造成多种后果出现：不利于牙齿健康，引起蛀牙；容易引发或加重近视；导致超重、肥胖；可致记忆力受损，加速认知下降；增加肾脏疾病风险；引发糖尿病、心脑血管疾病等。

当然了，糖也是人体必备的能量，吃多危害大并不等于不能吃，大家控制摄入量就好。

宝宝每天可以摄入多少？

世界卫生组织(WTO)建议：成人和儿童每日游离糖摄入＜每日摄入总能量的10%，如果有条件最好将游离糖摄入量控制在摄入总能量的5%以下。

4岁以下的宝宝呢，能不碰就尽量不要碰了。4岁以上孩子每天游离糖摄入的最大推荐量：4—6岁19g，7—10岁24g，11岁以上30g。

那些食物含有隐形糖？

糖主要分为游离糖和内源性糖2种。后者指的是新鲜果蔬含有的葡萄糖、果糖等，其成分天然一般对健康没有不好的影响。大家在给孩子购买零食时，要注意查看配料表，从中找出常隐藏于一些“健康食品”的游离糖。

食物中常见的甜味剂有：果糖、糖浆、玉米糖浆、蜂蜜、葡萄糖等。请注意：甜味剂的种类越多，隐形糖就越多。以下这食物含有较多隐形糖，大家一定要留心查看：

1.乳酸菌饮料

乳酸菌饮料、酸奶的配料表中常常出现白砂糖、果葡糖浆的身影。这些配料都是甜味剂，导致酸奶和乳酸菌饮料中含有大量隐形糖。据测算，每100毫升的乳酸菌饮料就含有15.4克糖，孩子喝完一瓶330毫升的饮料糖分就超标了。

2.常见菜肴

很多妈妈觉得，自己家做的菜很健康，含有的隐形糖一定很少。其实这种认识是错误的，可乐鸡翅、糖醋鱼、红烧肉、西红柿炒蛋等家常菜中的含糖量并不少！大家烹饪这些菜肴时一定要少放糖。

3.膨化食品

膨化食品吃起来酥、香、脆，是很多孩子的最爱。妈妈们带孩子去超市购物，孩子们常常要买几包薯片等膨化食品回家。但育姐要提醒大家，膨化食品含有多种甜味剂，而且碳水化合物的也很高。据测算，一包薯片的含糖量高达49.6克，大家一定要让孩子少吃。

隐形糖替代方案

如果孩子喜欢吃含糖量较高的食物，大家可以自己制作一些口味相近但含糖量较低的食物给孩子吃。以下这些食物含有较多隐形糖，大家要想办法替换：

1.水果罐头

将桃子切成小块放在小碗中，经测量，它的含糖量只有13克左右，而同等重量的桃子罐头含有隐形糖33克。该给孩子吃什么，大家都知道了吧~

2.糖浆或炼乳

有资料显示，一大勺糖浆或炼乳的含糖量在15克左右，而一大勺自制果酱的含糖量只有6克左右。建议大家在饼干或面包上涂抹低糖果酱给孩子吃。

3.烤肉酱

市面上销售的烤肉酱含糖量很高，一大勺烤肉酱含有的甜味剂就高达8克左右。建议大家将孜然和胡椒磨成粉末，再加入番茄酱等孩子喜爱的调味品，从而替代烤肉酱。

4.甜食

孩子一岁以上，大家可以在原味酸奶中添加一些蜂蜜、葡萄干等给他吃，从而替代吃甜食。这样吃不仅可以减少隐形糖的摄入，还能促进钙质吸收，有益于身体健康。

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