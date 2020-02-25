给娃买零食解馋，正确姿势赶紧拿走！

孩子的身体正在发育，除了正常饮食外，大家还要给他一些零食补充营养。育姐在这里要提醒大家，购买零食一定要擦亮眼睛，不要购买到假冒伪劣产品。那么，爸爸妈妈如何给孩子挑选零食呢？赶紧来瞧一瞧吧。

1.选择原味零食

有些无良厂家为了让零食的口感更美味，就在里面使用了大量的食品添加剂。孩子的味蕾十分敏感，食品添加剂比起食物本身的口味更容易对味蕾产生刺激，导致孩子停不下口，一直想吃。零食吃多了，孩子就吃不下正餐，进而影响身体发育。大家要对这种口味较大的食物多加警惕，尽量给孩子吃原味零食。

另外，路边的烧烤摊在制作食物时，会加入很多重口味调料，不建议让孩子吃。

2.注意查看成分表

现在生活水平提高了，孩子的肥胖率也越来越高。这是因为孩子吃了太多的高热量食物，比如酸奶蛋糕、油炸鸡米花、巧克力等。而以上这些食物是很多孩子的最爱，经常吃就容易导致身体发胖，变成小胖墩，影响身体健康。

作为孩子的父母，大家一定要注意查看零食的成分表，为孩子购买健康零食。

3.购买正规厂家的零食

现在的消费者都有网购的习惯，很多无良厂家也开始通过网络销售他们的伪劣产品。如果父母被华丽的图片和虚假的好评迷惑了双眼，给孩子购买了不合格的零食产品，不仅不能给孩子补充营养，还有可能诱发各种疾病，甚至是食物中毒。

育姐建议大家，最好去线下实体店给孩子购买零食，规模较大的连锁超市是首选。

4.不要购买颜色鲜艳的零食

为了吸引孩子购买，很多厂家在零食中添加色素让其变得五颜六色，十分诱人。孩子使用含有色素的零食过多，对正常的生长发育有不小的影响。育姐提醒大家，给孩子购买含有色素的零食一定要谨慎，不要让他吃太多了。

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