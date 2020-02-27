孩子近视怎么办？伤眼/护眼食物快来了解！

移动互联网时代，孩子每天都要接触电脑、平板、手机等电子设备。长时间使用这些电子设备，孩子的视力越来越差。好多家长对此十分忧心，常常问医生吃什么食物对孩子眼睛好。今天育姐就给大家介绍一下伤眼食物和护眼食物，快来看看吧。

这三种伤眼食物孩子要少吃

以下这些食物对孩子的视力有不良影响，赶紧来瞧瞧：

1.含塑化剂的东西

日常生活中，孩子会经常接触含有塑化剂的东西，比如塑胶袋、塑胶碗、塑胶杯装饮料等。研究表明，塑化剂会诱发炎症，增加癌症和眼部血管疾病的患病几率。如果孩子经常在外吃饭，建议大家给他自备玻璃容器或不锈钢容器。

2.糕点的饼皮

糕点外皮添加了酥油，吃起来酥脆爽口，深受孩子们的喜爱。但育姐要告诉大家，酥油是一种氢化油，在高温烘焙时会生成自由基。而自由基可导致身体发炎，进而诱发黄斑部病变、血管病变等眼部疾病。因此，凤梨酥、蛋塔、蛋黄酥、月饼等糕点大家还是让孩子少吃为好。

3.非鲜奶制成的奶茶

非鲜奶制成的奶茶的主要原料是奶油球和奶精，它们的主要成分是反式脂肪，而不是蛋白质。反式脂肪摄入过多，不但会导致血管硬化，增加脑梗、心脑血管疾病的患病风险，还会诱发眼睛炎症、眼部血管病变、黄斑部病变等。

多吃这三种食物对眼睛好

想保护孩子眼睛，大家要多给他吃这三种食物：

1.西蓝花

西蓝花富含维生素E和叶黄素，有益于孩子视力发育。另外，西蓝花含有大量抗氧化成分，还能有效预防癌症。

2.水煮蛋

鸡蛋富含不饱和脂肪酸Omega 3和蛋白质，蛋黄中还含有大量叶黄素，这些营养元素对保护视力很有帮助。水煮蛋做法简单快捷，大家可以经常煮给孩子吃。

3.鲑鱼

蛙鱼中含有大量DHA，对孩子大脑和视觉神经发育很有好处。而鲑鱼中的Omega 3具有抗发炎的作用，可有效缓解眼睛干涩。除了鲑鱼外，大家还可以给孩子吃鳕鱼、秋刀鱼、鲔鱼、鲭鱼，它们都可以帮助孩子保护视力。

保护视力注意事项

与此同时，大家还应注意以下这几件事：

1.引导维持正确的读写姿势

大家可以记住这个顺口溜：读书写字三个一，胸离桌子一圈，手离笔尖一寸，眼离书本一尺。如果孩子日常能做到，那么不仅保护了眼睛，还可以保持挺拔的仪态。

2.多带孩子进行户外活动

建议等疫情结束，多带孩子进行户外活动。这样做的目的是为了减少孩子近距离用眼时间。推荐球类运动，孩子的眼球追随目标，使得眼部的肌肉得到锻炼，可以有效减轻眼部疲劳。

3.控制使用电子产品时间

家长以身作则，不长时间玩电子产品或看电视。建议大家立好规矩，并坚决执行。另外，不建议带6岁以下的孩子去电影院看电影。这是因为孩子的眼睛发育还不成熟，连续2、3小时用眼对眼睛伤害不小。

4.营造良好的光线环境

不要让孩子在光线过强或过弱、亦或不稳定的环境下看书；看电视时要开灯，并和电视保持2米以上的距离；使用手机、电脑时注意屏幕亮度，和电脑保持≮50cm的距离。

最后提醒大家，如果孩子近视一定要到正规的医疗机构检查，看看是否需要佩戴眼睛，而且日后应定期带孩子进行眼科检查。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)