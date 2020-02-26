光脚VS穿鞋 ，孩子赤脚更健康吗？

赤脚与穿鞋之争是很多年轻父母和老人都遇到过的，关于脚是最好穿双鞋保护，还是让它们赤裸，现在有很多争论。

几年前，极简主义鞋品牌Vibrams以其号称模仿赤脚跑步的五指跑步鞋而大放异彩，同时也号称为身体提供了健康益处。根据该公司的营销材料，这种鞋可以增强脚和腿的肌肉，增加下半身的活动范围，改善姿势。然而，2014年，该公司接到了了一名客户提起的集体诉讼，诉讼原因是该鞋不符合商家吹嘘的那些要求。

美国足病医学协会（APMA）在评论诉讼时发表的一份立场声明并没有完全否定赤脚跑步或极简跑步的潜在好处：“赤脚跑步被吹捧提升力量和保持平衡的同时，促进更自然的跑步风格。”

不过，APMA也指出，“赤脚跑步的风险包括缺乏保护，这可能导致尖锐物体刺伤等伤害，并增加下肢的压力。”

赤脚对孩子们的利弊

2017年发表在美国《步态与姿势》杂志上的一项研究表明，穿着鞋子会增加地面的冲击力，这可能会带来一定的伤害风险。但赤脚和极简跑步增加了胫骨内旋，这与特定类型的损伤有关。

考虑到这一点，家长应该权衡其中的风险和收益，以确定是否愿意鼓励的孩子不穿鞋。

婴儿的第一双鞋

尽管小小的运动鞋萌地不可抗拒，但没有科学证据表明婴儿一旦学会走路就需要穿鞋。事实上，恰恰相反，不穿鞋子可以帮助蹒跚学步的孩子提高平衡、力量和协调能力。

在选择是否给孩子穿鞋子时，唯一需要考虑的是孩子行走地面的温度。

如果天气冷，鞋底薄的东西，如靴子或袜子，会保护他们的脚不受寒冷侵袭。否则，让新的步行者探索各种表面的纹理和感觉，无论是草，瓷砖，沙子，还是地毯都是很好的大脑刺激（当然，要确保表面没有碎玻璃或生锈的金属等危险。）

选鞋子的问题

童鞋最大的问题是它们的硬度。孩子喜欢自由奔跑，爬树，跳跃，但他们的鞋子鞋底几乎没有弯曲。跑步或攀爬的地面如果与足底没有直接接触，会导致摩擦力不够，可能会让孩子滑倒。

而不合脚的鞋子和不恰当的穿着也会导致脚趾甲的嵌入和儿童足部的结构问题，不透气的鞋子使用不当也会导致脚气。

在考虑是否让孩子赤脚出门时，请记住以下几点：

☛ 坚持让孩子在游泳池、湿草地或更衣室散步时穿鞋子，温暖潮湿的环境可以促进真菌、病毒和细菌的生长。

☛ 保证让孩子接种破伤风疫苗，肮脏的物体划破伤口可能会导致孩子患上破伤风。

☛ 坚持让你的孩子在脚上涂防晒霜，脚可能会像身体其他部位一样被晒伤，保护脚不受阳光照射很重要。

☛ 在炎热的季节里，沙子或沥青可能会导致脚部皮肤严重烧伤，记得让孩子穿鞋。

☛ 在不安全的情况下坚持穿鞋子。不要让你的孩子赤脚在一个潜在的危险情况下行走。

☛ 考虑到所处环境，如果昆虫、寄生虫、蛇或其他动物可能接触到孩子的脚，对脚部要有保护措施。

父母需要清楚的是，让孩子不穿鞋子到处跑是不是个好主意。所以实施“不穿鞋入屋”可能是一个好的做法。孩子的脚不仅能获得安全发育所需的露出时间，还能减少进入家中的泥土，这对你的家庭健康是双赢的局面。

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