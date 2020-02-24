孩子5岁还尿床？教你解决办法

孩子尿床很常见，即使他们在白天的时候接受了很好的便盆训练。下面给大家说说你可以采取的措施，来帮助孩子克服尿床，提高生活质量。

事实上，20%的5岁儿童在夜间尿床。不仅是5岁以下的儿童，一些年龄稍大的孩子可能不一定能在晚上保持床铺干燥。虽然年龄较小的孩子最有可能尿床，但5%的10岁儿童仍然有这个问题。

1. 承认尿床

当你教孩子如何使用厕所时，他们也在学习膀胱训练机制。夜间膀胱训练更具挑战性。并不是所有的孩子都能在睡觉时憋尿，或者在需要上厕所时能够醒来。

就像白天的便盆训练的成功略因年龄而异一样，与夜间尿失禁或尿床的斗争也不同。有些孩子的膀胱比同龄的其他孩子要小，这可能会使他们更难训练。

2.睡前不喝水

虽然孩子可能习惯在睡前喝一杯牛奶或水，但这可能会导致尿床。睡前一小时不喝水可以预防意外。你可以提醒孩子在睡前去一次洗手间。

确保孩子在早上和下午的时候摄入大部分的液体，并且在晚餐的时候摄入少量的水分。不要让孩子晚上吃零食和甜点，因为孩子在吃了更多的食物后可能会感到口渴。

3.膀胱训练

膀胱训练是一个过程，让孩子在固定时间去厕所，即使他们不认为他们需要去。这种类型的一致性有助于刺激膀胱训练，并有助于膀胱控制。

白天的尿失禁通常发生在孩子清醒时，而在晚上进行尿床训练要求你每天晚上要叫醒孩子一两次，让他去洗手间。

4.考虑设置尿床报警器

如果膀胱训练在几个月后没有改善尿床，可以考虑使用尿床警报器。这些特殊类型的警报器是为了检测尿液的出现而设计的，这样孩子就可以在尿床前醒来并上厕所。

如果孩子开始尿床，警报会产生很大的噪音来叫醒他们。一旦孩子习惯了这一过程，他们可能会在没有提醒的情况下自己起床去使用厕所，因为警报有助于训练大脑意识到他们小便的欲望，并因此醒来。

5.咨询医生

尿床是儿童常见的问题，但并非所有病例都能自行解决。如果孩子在5岁以上，或者每天晚上尿床，你应该和儿科医生讨论解决这个问题。虽然不常见，但这可能表明一个潜在的医学问题。类似情况如下：

突然开始更频繁地小便；

白天也开始有尿失禁情况；

抱怨小便时疼痛；

尿里有血；

睡觉有鼾声；

表现出焦虑的症状等。

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