促进孩子自我提升，这有妙招

在年轻时投入自我改善的孩子可能会在生活中体验到许多优势。但是，弄清楚如何教孩子们自我改善可能有点棘手。以下这些策略可以帮助培养自信的孩子，一起来看：

平衡自我接纳与自我完善

帮助孩子识别他的优势，问他自己喜欢什么。确保他识别出反映他个性的品质，而不仅仅是他的外表。

虽然孩子认为自己漂亮是健康的，但孩子们对自己的看法应该超出他们的外表。谈论他想要改进的领域同样重要，无论他想成为一名更好的篮球运动员，还是他都希望自己能够对被欺负的孩子更友好，找出他可以采取的具体步骤来开展这些领域的工作。

在孩子的控制范围内赞美事物

避免强调结果很重要。如果你说“我为你的拼写测试获得100分而感到骄傲”，孩子会认为他的分数比其他任何事情更重要。这可能会导致问题（例如，只要他得到一个好成绩，孩子可能认为作弊是可以的）。

相反，专注于他的努力，并使用表达性格的赞美，说：“看起来所有研究你的东西确实得到了回报。很努力地为你的考试而努力学习。”赞美孩子的选择将有助于他专注于他可以控制生活中的事情 – 比如他的努力和态度。

一起设定目标

孩子们不断努力实现新目标是健康的，帮助孩子为自己确定健康的目标。目标应具有挑战性但可实现。如果孩子将门槛设置得太高，他可能会让自己失败。但是，如果他的目标太容易了，那么他实际上并没有改善自己。

你可能需要提供一些指导，以帮助他建立现实的目标。如果他有一个长期目标，比如节省足够的钱买自行车，帮助他建立短期目标。确定孩子如何跟踪他的目标，帮助他记录进度的图表，应用程序或日历可以帮助他保持动力。

鼓励解决问题

无论他说他的科学作业太辛苦，还是表达了他无法按时完成家务的担忧，具有良好解决问题能力的孩子有能力正面解决问题。孩子遇到的每一个问题都是他改善自己的机会。

赋予孩子权力

自我改善不一定是为了虚荣而成为最聪明，最好看或最运动的人。相反，你的孩子可以学会提高自己，这样他就可以改变世界。孩子们知道自己的目标可以更大，这一点很重要。知道他们可以充分利用他们的技能，才能和努力工作，这使他们有了意义和目的感。

向孩子展示他每天都能通过善良，慷慨和乐于助人的方式改变某人的生活。让他参与社区服务项目或一起工作以表现善意。无论是将卡片发送给养老院的人还是参与慈善筹款活动，他都能找到有所作为的方法。

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