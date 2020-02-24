奉上家庭防烫伤安全知识，宝妈你都做到了吗?

据说，烫伤是很多人的童年阴影。而现在我们已为人父母，可一定要保护好孩子们的安全。下面一起来看家庭防烫伤的相关知识吧。

烫伤是儿童最常见的意外伤害之一。2岁以下儿童的风险最高，最容易被水壶，茶壶，炖锅和杯子中的热液烫伤。

热饮是造成儿童烫伤的主要原因。烫伤的其他常见原因包括开水，热自来水和热水浴，以及热食，汤和调味汁。 煮沸后的热水可以保持高温半小时。

防止浴室烫伤

防止浴室烫伤的最佳方法是将热水以最高50°C的温度送至浴盆、浴缸和淋浴龙头。你仍然需要把冷水和从水龙头里出来的热水混合在一起，为婴儿和儿童提供合适的洗澡温度。儿童的安全浴温在37°C至38°C之间。

以下是减少浴室烫伤风险的更多提示：

一定要先放冷水，再放冷水，而且把孩子放进浴盆或浴缸之前先测试一下洗澡水水温。

千万不要让大一点的小孩在浴室里照顾小宝宝，也不要把孩子单独留在浴室里，因为他们还没有安全急救的意识或能力。

如果你临时必须要走开去开门或接电话，带上孩子。

如果房间暂时不用的话，请把浴室的门关上。

设备和器具全放好

把水壶、茶壶和热饮料放在长凳后面或桌子中央，这样孩子就够不着了。

确保水壶线不会垂在孩子够的到的地方。

选择和使用短电源线的电器，这样孩子就不能乱扯电线把电器拉近甚至拽倒。

注意烹饪安全

把锅把手朝炉子的后面转，安装炉子防护罩。

不要在抱着或哺乳婴儿时做饭。试着提前做好做饭的计划——例如，当孩子睡着时，或者把婴儿围栏或高脚椅上做饭。

在上汤、炖菜和其他液体菜肴之前，先测试它们的温度。用微波炉加热食物后要先搅拌食物，使热冷均匀，并在食用前测试温度。

安装防倾装置，将独立炉灶固定在墙上或地板上。这些装置可以防止炉子翻倒和溢出热的液体和食物。

做好饮食安全工作

和浴室一样，设置热水输送至厨房水龙头的最高温度为50°C，以防严重烫伤。此外，大家还应注意以下事项，这些安全预防措施将有助于保护孩子在烹饪和就餐区域免受烫伤。

当你喝热的东西的时候，把宝宝放在婴儿围栏或高脚椅上。抱着或哺乳婴儿或儿童时不要喝热饮料。

使用宽底窄边的防溢杯，这可以降低烫伤的风险，但并不能完全消除这种风险。这里建议不要在餐桌以外的地方吃和喝热的食物和饮料，以减少溢出的风险。

用地垫代替桌布来帮助防止热的食物和饮料溅到孩子身上，因为孩子们有时会拉扯桌布，很可能把上面的东西都拽倒。

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