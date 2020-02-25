疫情期延迟开学！这些事做好了让娃弯道超车

今年的寒假注定是史上最长的一次，相信无数家长在热切期盼着开学。且不说，光是应付孩子“为什么不能出去玩”的质问就已让不少家长身心俱疲，上网课更是折磨“疯”了一批父母。但越是在这样的时刻，越能看出家长的教育水平和孩子的学习品行如何。

优秀的家长，更懂得利用这个特殊的时期，让孩子把握住“弯道超车”的好时机。越是这样浮躁不安的环境，越要让孩子冷静下来，好好学习。家长为孩子做好规划，就能帮助孩子赢在假期，赢在起跑线。

1.培养孩子的自律性

这两天“钉钉在线求饶”上了热搜，因为各大中小学上网课的缘故，引来了广大学生的不满，有气不能冲着家长和老师发，只能通过给软件打一星的方式发泄心中的怨气。不仅如此，很多家长也为孩子上网课的麻烦而怨声载道。

且不论上网课是不是真的形式大于意义，但对于网课的不满，也直接暴露了一个问题：很多的孩子自律性根本不够。因为是网课，所以孩子并没有将其当成一回事，反而认为其耽误了自己玩耍的时间；而部分家长，也因为监督孩子认真听课很困难，而产生了抱怨。

如果孩子拥有充足够的自律性，应该像住在方舱医院的那个高三学生一样，即使被感染也不忘记写作业。更有寒门高三学子，每早8点爬到屋顶上读书。

他们何尝不想待在家里打游戏、看电视呢？但因为他们对自己的未来有目标，会沉下来心学习。或许年幼的孩子尚且不明白未来是什么，但作为家长可以帮助他们养成自律的好习惯，每天哪怕是认证学习一个小时，积累下来，也比同龄的孩子多学了不少。

2.锻炼孩子的自理能力

李玫瑾教授曾说，教育孩子要从做家务开始，要让孩子懂得承担责任。学会做家务的孩子，更加懂得父母对他的付出，也更感恩父母。

来自山西的跳跳，因为爸爸去志愿湖北，妈妈一个人需要照顾两个孩子。6岁还不到的他，站在凳子上洗碗。还帮妈妈哄弟弟，教弟弟看书。正是因为他懂得妈妈照顾自己和弟弟的不宜，才想着来做一些力所能及的事情，帮助减轻妈妈的负担。

或许家长会说，孩子还小，做也做不好。但河南的10岁男孩因为父母需要奔赴在抗疫第一线，早早地过上了独立生活。自己写作业、煮饭，必要时还得出门购物。

10岁的小孩子都可以独立生活，有父母陪伴的孩子做一些家务又有何难？这不仅是对自理能力的培养，更是对责任心的培养。从小事开始，例如扫地、洗碗，让宝宝慢慢戒掉对父母的依赖，拥有责任感。

3.养成爱读书的好习惯

如果不知道陪孩子玩什么，那不如陪他读本书吧。读书是最廉价的高贵，读书可以开阔视野、增加涵养。从小读的每一本书，都可以对未来产生深刻的影响。

此次疫情称得上造谣与辟谣的拉锯战。其实仔细想来，很多谣言都非常荒唐，但为什么那么多人信呢？除了对疫情的恐慌，更有书读得不够多的原因。学过生物，就该知道野生动物有多脏；学过基本化学，就该知道酒精遇火多么危险。

假期，当许多孩子都沉浸在玩乐时，让孩子多读两本书，就是给他们的未来多一份筹码。英国纪录片《人生七年》用数十年时间记录了十四个家庭的故事。当回顾往昔，不少孩子都懊悔没有在学校里用功一点，反之，也有贫困家庭的孩子通过读书实现了阶层的跨越。书本永远不会辜负爱它的人，就算在当下体现不出，未来某一天，当遇到的时候，你会庆幸自己读了书。

就算在疫情的笼罩下，家长也得时刻为孩子的未来打算。为孩子做好假期的规划，就是为他们的未来道路，铺上泥土，斩断荆棘。

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