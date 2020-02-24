孙小果被执行死刑：溺爱孩子的后果有多严重

2020年2月20日星期四，遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，云南省昆明市中级人民法院对罪犯孙小果执行死刑。这则新闻迅速在网络上引起热议，那么，孙小果究竟是谁？为什么大家这么在意这件事呢？

其实早在去年，云南省高院就已经公开宣判，判处孙小果死刑。其母亲和继父分别被判刑20年和19年。这一切，都要从1994年说起。

护子心切，父母两次找关系为他减刑

26年前，孙小果还在武警学院，某个晚上他和四个混混在私自驾车外出时，强行对两个女孩实施了轮奸。事情很快被揭发，孙小果也被逮捕归案。但是，他的母亲在公安机关工作，利用职务之便将孙小果年纪从19改成了17，只被判处了3年有期徒刑，之后又伪造病历，保外就医，致使未执行刑期二年四个月又十二天，长期逍遥法外。

但是，这次经历不仅没有让孙小果痛改前非，反而助长了他的嚣张气焰。仅仅在1997年6月这一个月里，他就又犯下了三桩强奸案，其中还包括一名幼女（未遂）。

同一年的11月，孙小果等人将17岁的女孩小张和她的女友小杨带到夜总会，在轮番对小张拳打脚踢、用竹筷和牙签刺她的乳房、用烟头烙她的手臂后，还逼着小张用牙齿咬住大理石茶几，然后用胳膊肘猛击小张的头。第二天凌晨，孙小果等人又把两个女孩挟持到一家娱乐城，在公共场所进行了暴力伤害和凌辱摧残，导致一名女孩重伤。

1998年2月，孙小果因强奸、故意伤害等多项罪名被判处死刑，昆明人无不叫好。虽然在这一年，其母因四年前的案子被开除公职，判刑5年，但在母亲和继父的奔走找关系下，孙小果从死刑，变成死缓，又多次违规减刑，最后12年就出狱了。

天理昭昭，扫黑组重拳出击恶霸伏法

那么出狱后的孙小果重新做人了吗？没有。在出狱后，孙小果组织黑社会、开赌场、非法拘禁、故意伤害……简直无恶不作。直到去年5月，中央扫黑除恶督导组入驻云南，重点督查孙小果案件，终于在几个月后，将孙小果再次判刑25年，其母因徇私枉法被判处20年，继父19年，当年违规减刑的17个公检法人员也全部被判刑2到12年不等。

2019年12月，云南省高级人民法院对孙小果1997年犯强奸罪、强制侮辱妇女罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪再审案件依法公开宣判，判决认为该院2007年9月作出的原再审判决以及1999年3月作出的二审判决对孙小果的定罪量刑确有错误，依法予以撤销，维持昆明市中级人民法院1998年2月一审对孙小果判处死刑的判决，并与其出狱后犯组织、领导黑社会性质组织等罪被判处有期徒刑二十五年的终审判决合并，决定对孙小果执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。直到今年2月20日，孙小果被执行死刑，这件事情才告一段落。

纵容孩子，恶果终将反噬

法律是庄严的，正义可能会迟到，但不会缺席，任何人都必须为自己犯下的错误承担责任。孙小果是这样，他的母亲和继父同样也逃不过法律的制裁。早在当年孙小果犯下强奸案时，就有记者采访过其母，她表示“愤慨、震惊“，觉得很羞耻，十分痛心，并表示支持对孙小果依法惩处。但是话音刚落，她就去想办法东奔西走，为儿子减刑了。

如果不是母亲和继父的一再纵容，孙小果怎么会有机会犯下如此之多的案件？如果在犯案后，其母与继父有对他严加管教，何至于嚣张气焰如此之盛？正是有娇纵他、溺爱他的父母撑腰，孙小果才会一而再再而三践踏法律尊严，成为劣迹斑斑的昆明恶霸。

不仅仅是孙小果案件，还有轰动一时的李天一案件以及“我爸是李刚”的李启铭案件，这一桩桩案件的背后，不都站着盲目纵容溺爱孩子的家长吗？

正确引导，6岁之前是关键期

如今生活水平显著提升，不少家长对孩子都极为宠爱，无条件满足孩子的要求，以为这样就是对孩子好。殊不知，溺爱孩子带来的只有恶果。教育要趁早，孩子的性格是逐渐养成的，而性格的基础培养主要发生于6岁之前，因此家长们一定要做到两点。

1，学会拒绝孩子的任性无理要求。即便他哭闹也不能妥协，只有这样才能让他知道，父母不会无条件满足他，才能培养出孩子的克制性。

2，赏罚分明，做错事就要承担后果。在孩子做错事，例如故意摔碎碗、撒谎时，要给出具体的惩罚措施，比如没收他的心爱玩具一周。这样孩子就会知道，有的事情能做，有的事情不可以做，做了坏事是会受到惩处的。

在教育孩子的道路上，不是只有爱就够了，我们要教会孩子的还有很多。溺爱孩子，只会让他变成一个肆意妄为、无法无天、目无法纪的人。身为家长，应该仔细衡量自己对孩子的爱，别让这份过重的“爱”，成为明天毁掉孩子的“害”。

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