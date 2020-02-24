孕育界黑科技，卵子可在体外成熟

据英国《镜报》报道，近日，一名患有乳腺癌的女子用一颗冷冻卵子成功产下一名健康婴儿。据了解，医生5年前从这名患癌女子卵巢中取卵时，卵子还没有发育成熟，医生使用新技术将其培育成熟。这个新生婴儿是全球第一例在体外将卵子培育成熟后诞生的试管婴儿。

女子患癌后提取卵子，通过新技术培育成熟

据了解，这名女子来自法国，现年29岁，5年前被查出患有乳腺癌。该女子在接受化疗前，让医生从她体内提取卵子冷冻。

没想到这名女子的病情非常严重，医生没有充足的时间给她注射药物，以便生成能够冷冻的成熟卵子。迫不得已之下，医生只能从她卵巢里提取了7枚没有成熟的卵子，然后使用体外成熟技术（IVM），在实验室中让这些卵子发育成熟。,

患癌女子成功生娃，新技术带来新希望

这一成功案例给那些患癌后仍想生育的女性带来了曙光。通过这种方法生育孩子，不但避免了刺激卵巢的风险，还降低了癌症复发的风险。

主治医生克尔·格林伯格教授表示，他和他的团队对这一结果感到兴奋：“病人能够成功怀孕并且生下健康孩子，让我们非常高兴。”

2019年7月6日，这名女子在做了胚胎移植手术9个月后顺利生下一名健康男婴。近日，这起病例得以公开，表明体外成熟技术（IVM）成为女性保存生育能力的新选择。

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