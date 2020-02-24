给小北鼻剪指甲，这三个误区新妈千万别进！

宝宝出生后，身体各方面都在快速发育中，就连指甲也长得很快。妈妈们为了避免宝宝挠伤自己，就想给他剪指甲。虽然给宝宝剪指甲是一件小事，但如果没有掌握正确方法会损伤宝宝身体健康。 大家赶紧来了解一下剪指甲的误区和正确的方法吧。

给宝宝剪指甲的常见误区

在给宝宝剪指甲这一问题上，很多妈妈常常会有以下三个误区：

1.宝宝满月前不能剪指甲

很多老人认为，宝宝满月前不能剪指甲，否则会影响宝宝的运势。其实这种说法是一种迷信，根本没有科学依据。宝宝出生后，他们的指甲会以每个星期1-1.4毫米的速度生长。如果不及时修剪，宝宝有可能挠伤自己，甚至引发感染。

2.宝宝1岁前指甲只能用嘴咬

很多新手爸妈听信谣言，认为给宝宝剪指甲不能用剪刀，只能用嘴咬，不然会导致宝宝指甲发炎。但事实上，大人用嘴咬时，不能很好的控制深度和力度，也不能很好的掌握宝宝指甲轮廓，更容易造成宝宝手指损伤。因此，用嘴咬指甲的做法是完全错误的。

3.给宝宝剪指甲要剪得深一些

对于剪指甲这件事，宝宝常常十分抗拒，妈妈操作一次老费劲了。有些妈妈为了图省事，就会把宝宝的指甲剪得深一些。但这样做对宝宝的健康是不利的。宝宝喜欢乱扣乱抓，在扣抓比较硬的物体时，容易损伤指甲造成感染。

给宝宝剪指甲的正确姿势

对于新手妈妈而言，给宝宝剪指甲是一门必修课，大家一定要认真学习，掌握正确方法：

1.何时给宝宝剪指甲

通常而言，宝宝出生一个星期后就可以给他剪指甲了。刚出生一个星期，宝宝力气较小，指甲也不会太长，不太可能挠伤自己。一个星期过后，宝宝力气变大了，指甲也变长了，如果不及时修剪，哭闹时就有可能造成挠伤。

2.用什么给宝宝剪指甲

宝宝指甲十分脆弱，建议大家使用婴儿专用指甲剪给宝宝剪指甲，不会造成宝宝指甲或手指的损伤。

另外提醒大家，在购买婴儿专用指甲剪时一定要选择质量过关的产品，不要购买三无产品。

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