这些“不良行为”说明孩子双商高，爸妈制止是妨碍

为了让孩子变得更优秀，父母们从小就会督促他们养成良好的行为习惯，当发现不良行为时会立即要求他们改正。但不是所有的“不良行为”都需要矫正的，以下三种“不良行为”说明孩子“双商高”，赶紧来了解一下吧。

1.顶嘴

不少孩子喜欢和爸爸妈妈顶嘴，不管爸爸妈妈说什么，他总有理由来反驳。对此，父母们感到十分头疼，发现孩子顶嘴就严厉训斥。

事实上，两岁以上孩子和父母顶嘴说明他们已经学会了思考，有了自己的想法。他们主观的认为，什么事都要以自己为中心，如果爸爸妈妈和自己的想法不一致，他们就会反驳，说出自己的想法。

孩子在“顶嘴”时，需要独立思考，进而组织语言，有逻辑地反驳父母。因此，顶嘴的过程也是动脑的过程，说明孩子很聪明，爱说话，以后在人际交往中更有优势。

大家发现孩子顶嘴，千万别训斥孩子，而是应耐心和他沟通，问清楚他为什么觉得父母说的不对，有什么好的想法。这样做不但能提高孩子积极性，还能加深亲子感情。

2.搞破坏

不少孩子有很强的“破坏力”，家里有什么东西可以拆，他就把什么东西给拆了。父母刚给他给她买新玩具，他拿到手就给拆了，然后再复原起来。这种行为在很多父母看来完全没有意义，但也无法制止。

其实，孩子爱“搞破坏”并不是调皮，而是动手能力强的表现。拆东西对于大人来说不算什么，但对于孩子而言，他们需要考虑什么工具来拆，从哪里开始拆，怎么拆能不损坏东西，如何能完整的装回去等。拆东西的过程不但需要动脑，还要求手脑协调能力好。

爱“搞破坏”的孩子大脑灵活，动手能力强，所以大家不要制止孩子拆东西。建议大家多给孩子购买需要组装的玩具，进一步开发他的大脑。

3.不听话

判断孩子是不是一个好孩子，很多父母衡量标准就是听不听话。其实，那些不守规矩。不听话的坏孩子有自己的思想和想法，能跳出原有框架做出新的尝试。请注意，只要孩子不违反道德和法律，稍微不守规矩没有多大关系，大家要正确引导孩子，不要盲目制止孩子的“新尝试”。

育姐最后提醒大家，作为孩子的父母，大家要善于发现孩子的优点和特点，不要以固定的标准衡量孩子，让他充分发挥自己的天赋和特长。

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