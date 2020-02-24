想要奶水多恢复快，新妈妈别这么吃了

妈妈在孕期有很多事不能做，有很多食物不能吃，受到很大的约束。等到孩子出生，新妈妈感觉被“解放”一样。但育姐要提醒大家，为了让母乳更多，身体恢复更快，有些食物依旧需要忌口，赶紧来了解一下都有哪些食物吧。

1.油炸食物

新妈妈坐月子时，吃油炸类食物对身体健康有不好的影响。淀粉类食物经过油炸后会生成丙烯酰胺，并且油炸温度越高，生成的丙烯酰胺就越多。

丙烯酰胺这种化学物质对人的大脑有很大危害，如果摄入过多会导致新妈妈出现反应迟钝、记忆力降低等问题。如果妈妈给宝宝进行母乳喂养，丙烯酰胺会通过母乳进入宝宝体内，可对宝宝正在发育中的大脑带来不良影响。

2.生冷食物

坐月子期间是子宫恢复的关键期，此时吃生冷食物，除了会妨碍恶露排出外，还有可能会引发宫寒，甚至落下月子病。请大家注意，这里所说的生冷食物，并不只是指凉性食物，螃蟹等寒性食物也不能吃。

3.大补食物

生宝宝对身体损耗很大，坐月子期间家人会给新妈妈准备很多大补食物，以便身体更快恢复。但事实上，新妈妈产后身体虚弱，如果吃太多大补食物，反而会使恶露变多，不但会影响子宫恢复，还会影响给宝宝喂母乳。因此，育姐建议大家，坐月子期间要保持清淡饮食，以平补为主。

4.寒凉、辛辣食物

新妈妈产后十分虚弱，吃寒凉食物极易导致恶露淤积在体内无法排出，不利于身体恢复，甚至有可能引发妇科疾病，影响妈妈未来生活。

另外，辣椒、蒜、姜、葱等辛辣食物新妈妈也不建议吃。这些辛辣食物除了有可能让新妈妈患上便秘、痔疮等疾病外，还有可能干扰母乳的正常分泌，导致奶水变少，影响母乳喂养。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)