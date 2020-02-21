孕期狂想吃番茄，怎么回事？

对某种特定食物或食物类型的渴望很常见。对番茄或番茄制品很渴望，有时可能与营养缺乏有关，尤其是孕妇。即便生番茄的铁含量很低，但缺铁性贫血患者也会发生这种情况。

什么导致了对番茄的渴望?

番茄是一种营养丰富的食物，富含维生素、矿物质、植物化学物质和抗氧化剂。这些包括:番茄红素、叶黄素、钾、胡萝卜素、维生素A、维生素C、叶酸。

节食或限制饮食导致的营养缺乏可能导致对番茄或番茄制品的渴望。怀孕期间对包括番茄在内的许多食物的渴望是很普遍的。这可能是由荷尔蒙变化或营养不足引起的。

对食物的渴望，包括吃番茄，可能是缺铁性贫血的影响。这是一种由健康红细胞数量不足引起的疾病。缺铁性贫血的症状包括:疲惫、虚弱、苍白的皮肤、手足无力。

应该去看医生吗?

如果你认为自己缺铁，就要及时咨询医生，而不应该试图通过服用铁补充剂来单独治疗缺铁。这是因为摄入过多的铁会损害肝脏。

如果你怀孕了，想吃番茄，那么你可能缺乏相关营养。和妇产科医生谈谈目前的饮食习惯，看看是否需要调整。

另外，怀孕期间补充一点产前维生素总是一个好主意。叶酸是西红柿中非常重要的营养成分。

如何应对对番茄的渴望?

☛ 记饮食日记。确保列出你吃的和喝的所有东西，包括量。这可以帮助你发现自身的饮食模式和症状。

☛ 饮食均衡。这将确保获得足够的营养，防止营养不足。

☛ 吃其他含有与番茄相同营养成分的食物。这将帮助避免胡萝卜素血症或番茄灌肠症，同时有助于一个全面均衡的饮食。

重要提醒

吃番茄可能是由一种潜在的疾病引起的，比如缺铁性贫血。而吃太多番茄或番茄制品也会导致番茄灌肠或胡萝卜素血症。如果你吃了太多的番茄，建议就医检查排除任何潜在的医学原因。

最后再次提醒大家，营养缺乏也可能导致对食物的渴望。如果你特别想吃西红柿，特别是怀孕的时候，和医生或者营养师谈谈。

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