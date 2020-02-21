太难了！上了一周的网课，大家都要疯了！

2020年伊始，武汉新型冠状病毒疫情这一“黑天鹅”的突然爆发,让多少企业，多少领域乱了阵脚。

为了齐心协力打赢这场没有硝烟的战争，从春节期间，举国上下都开启了全天宅的“坐月子”模式。不过开学复工的日子早已到来，为了保证业务的正常运转，各大企业都采取了在家远程办公的方式。

同样，2.10号原本是中小学开课的日子。但因为受疫情影响，很多学校和培训机构也纷纷推出了在线课程。于是一时间，家长在家办公，孩子在家上课的场景开始盛行。

说起来，这本该其乐融融的画面，没想到居然成了大型翻车现场。

从10号至今，学生网上开课已经一个多星期了。可每当打开微博、朋友圈、抖音等社交软件，发现那些被“网课”逼疯的家长、学生和老师，纷纷都转身为段子手，让网友隔着屏幕都能笑出声。

都说生活需要仪式感。so，在家开学也要有开学的亚子。每周一固定的升学仪式，自然也是少不了的。

重庆沙坪坝的一位家长，为了让孩子有上学的仪式感。不但专门隔离出一间房间做教室，让孩子每天必须背着书包从卧室到书房上课，而且还特地做了班级牌贴在了门上。

听说为了增加网课的真实感，很多学校还下达了在家穿校服上课的通知。

重要的事情说三遍！穿校服！穿校服！穿校服！对，你没看错，在家上课也得穿校服……

当然，还有不少家长反映说，虽然孩子每天早上8点半开课，但老师却要求8点10分就得进群“占坑”。为啥？因为网络观看不受限，一不留神就会被挤出直播间啊。

话说，前几天真是被网游的一张截图给笑疯了。

18楼的家长在小区业主群里呼吁，希望19楼的孩子不要在家里跳绳，否则影响自家孩子上直播课。没想到19楼的家长也不甘示弱，表示完抱歉之后，说自家孩子正在上体育课，并非肆意捣蛋。

千万不要以为，特殊时期的网课，只能上文化课。殊不知，为了增强孩子抵抗力，体育老师也加入了直播大军！

看，这偌大的一个人教室，只有体育老师一个人孤独地跑来跑去。

没有学生的捧场，也只能对着空气，独自比划一套太极拳。

嗯哼~~不要以为网上体育课就能偷懒。除了要换合适的服饰之外，还要拍摄不少于10分钟的视频，以便开学后上交作业。

当然，除了体育课之后，还有各种音乐、美术课，都是按照新学期的课时安排的。

而且，就连课间操和眼保健操，也纷纷被提上日程。

不过被网课逼疯的，不仅仅是孩子，就连初次走上直播间的老师，日子也没那么轻松。

大多数老师对直播软件还不熟悉，一堂课下来可真是一言难尽啊。比如，有些老师直播时居然没开麦克风，实实在在地对着空气讲完了一节课。

家里没有教具，也同样苦恼！没办法，只能用奶粉罐做支架，用搪瓷碗当圆规了。

担心孩子看不清楚，就把浴室的玻璃门当黑板，拖把做教鞭。

实在没有地方板书，仔细环顾家里一周，发现卧室的白色衣柜也板书。

话说，直播环境差也就算了，可讲的兴趣正浓时，被网管中途掐断直播，就有点酸楚了。

比如上面这位妇产科老师，估计心理阴影面积也是无法计算啊！

无独有偶，下面这位数学老师也是一肚子苦水啊。

只因直播时抽了一支烟，几分钟之后界面就显示，因吸烟导违规，直播被平台查封。What？玩的这么刺激吗？

其实对于老师来说，这些直播问题根本不算啥，最怕的就是学生不配合。有老师吐槽说，自己辛辛苦苦备课，直播提问时全班却鸦雀无声。可临下课说了句“给我点个赞吧”，居然瞬间爆出100多个赞！

啊，无敌，是多么寂寞……

讲真，为了顺利在家上网课，老师和学生也真是没少克服困难。但个人觉得最最受伤的，还得属突然荣升为“班主任”的家长。

特殊时期，停课不停学。家长除了要完成自己的本职工作之外，还要随时听候老师和孩子的召唤。真的是太难了……

从早自习到晚自习，都要监督孩子按时起床，认真听课，努力完成作业。而且有些机构还要求人肉打卡签到，必须借助语音或视频验明正身。

陪孩子上课，突然感觉智商瞬间被碾压。这，多么令人神伤啊！！！

而且要是家里孩子多，而只有一台电视，那也是相当悲剧的。比如小宝要看佩奇，大宝要上网课，怎么协调都不行……

以前，我们畅想未来的时候，总期望大人能不用出门上班，孩子不必到学校去学校。而今，互联网的确改变了我们的世界，让生活发生了翻天覆地的变化。只是当变化来临之时，连招呼都不打一声。

但不管科技怎么变化，我们还是要努力适应生活。最后，希望老师、家长和孩子被网课支配的日子早点结束！希望一切早日能回到正轨！

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