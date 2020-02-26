战疫持续一月有余，还有人不懂如何辨别新冠肺炎

目前，由新型冠状病毒导致的肺炎还在继续，每日各类相关信息充斥着我们的生活，而不少人也因为这些爆炸的信息（当然也不排除闷坏了），而变得焦虑和急躁。其实此前就有专家表示：疾病是一分，恐慌是九分。

生活中就有不少人谈“热”色变，只要自己或者家人有一点发热、咳嗽、不舒服，就怀疑自己感染了新型病毒，忙不迭的往医院跑。但事实上，很多人只是普通感冒，在家休息几天就好，盲目去医院这类人员密集的地方，只会增加感染几率，所以说一定要做好区别。

1.咳嗽发烧别急着紧张

首先大家要明白，现在恰逢冬春换季，本身就是各种流感高发的季节，所以即便是咳嗽、发烧也不用过分紧张，因为你大概率是普通流感。此外体温高也不一定就代表生病了，情绪激动、运动、环境温度等可能导致体温升高。

另外得了肺炎也不代表就是病毒性的，病毒性的也不一定就是新型冠状病毒肺，所以说有症状别急着慌，先在家自我隔离观察，情况严重了再去医院做检查。

2.区别普通和新型病毒的方法

可能有人会问，我们也知道发热不一定就是新型肺炎，但是他的症状和普通流感实在是太像了，出现类似症状时还是会不自觉的恐慌，究竟该如何做好区分呢？

首先感冒，感冒大多是因为劳累、着凉等原因导致的以鼻咽部上呼吸道症状为主要表现的疾病，比如打喷嚏、流涕等，症状也比较轻即便是发烧也大多是低烧，而且一般3-5天就会自愈，不会恶化成肺炎。传染性也比较低，基本上是个别出现。

其次是流感，它是由感染流感病毒导致的呼吸道疾病。流感通常在冬春季流行，有甲型和乙型两种，主要症状为发病急、症状严重，突然畏寒、发热、全身酸痛、鼻塞、流涕等。和感冒相比，流感传染性很强，病毒可以通过病人人咳嗽、打喷嚏时产生的飞沫传染给别人。

最后就是新型肺炎，临床表现主要有三类，第一类是无症状带毒者，感染后不发病，但是呼吸道中可以检测到病毒；第二类是轻症患者，只是有点发热、咳嗽以及一些身体不适；第三类则是重症患者了，除了咳嗽、发烧，还会发展到肺炎。目前已知新型病毒可以人传人，并且可以通过飞沫、气溶胶传染。

3.哪些要隔离，哪些要去医院？

现在还是特殊时期，所以还是尽量要少去医院这种人员密集的地方，比如下面这些情况，可以暂时先在家里隔离14天：没有呼吸系统、心血管系统等基础病；不是儿童、老人、孕妇等特殊人群；体温没有超过38℃，呼吸没有困难；14天以内有去过武汉，没有接触过武汉的亲戚朋友。

而如果是以下症状，那么就要小心了：头疼、流涕、咳嗽、喉咙痛，但是体温低于38℃，那么就要在家隔离，并且随时关注症状。如果自觉严重，那么就要去医院就诊，而如果没有明显发热情况，但是却全身酸痛、腹泻腹痛，那么也要注意隔离，因为新型冠状病毒感染的首发症状包括胃肠道不适，症状严重者也要及时就医。

另外如果接触过可疑病人，但是现在还没有出现病症，那么注意居家隔离观察，建议准备个耳温枪，定期给自己测量体温，14天内出现疑似症状，就要及时就医了。

Tip：以下人群，请立即就医！

a.体温超过38℃，有喉咙疼、严重咳嗽、呼吸不畅的情况。

b.近期去过武汉或者接触过武汉的朋友。

c.接触过有咳嗽、发烧的人，以及野生动物等。

d.老人、儿童、孕妇、免疫力低下者，一旦出现疑似症状，都要及时去医院。

最后要提醒各位，去医院的最好不要乘坐公共交通，另外一定要佩戴口罩。到达医院要配合医生，如实陈述自己的症状、去过哪、接触过哪些人。

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