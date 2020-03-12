原来，这样才是生理周期不规律

生理周期不规律可能是一个信号，表明你的生殖系统出了问题。事实上，对于一些女性旁友来说，月经不规律是一种早期不孕症状。了解什么样的经期是不规律的，可以帮助你了解自己的身体，更好地向医生解释你目前的生殖健康状况。

什么是月经周期不规则？

通常我们说生理期不规律是指生理周期之间的天数。月经间隔21到35天是正常的。月经开始的那一天被认为是第一天。如果仅有一点的斑点，而不是真正的流动，那么这可能不是第一天。如果你不确定，就和医生谈谈。

当你的下一个周期开始的时候，就是第二个计数天。月经周期长度是通过计算从一个周期的第一天到下一个周期的第二天之间发生的天数来计算的。计算中不包括经期较长或较短的出血时间，因为它是基于月经开始（第一天）的时间，而不是月经结束的时间。

月经不规律的特征

出现频率超过21天，两次月经间隔35天或更长时间。周期长度变化很大（即使它们通常在21到35天的典型范围内）。例如，如果一个周期是25天，而另一个周期是33天，则认为这是不规律的。

如果你的周期在一个月到一个月之间只有几天的变化，这是正常的。例如，如果一个月是33天，另一个是35天，那没关系。

28天周期的误区

你可能听说28天的周期是正常的。如果你的周期短或超过28天，可能会担心生理周期不规律，但这是这不准确。28天周期可以是平均周期长度。但你不应该认为这是理想周期。你的经期可以比这个长或短，仍然可以很有不错的生育能力。

虽然不规律的生理周期可能预示着生育问题，但规律的生育周期并不能保证生育能力没问题。导致女性生育出问题的原因很多，只有一些会影响月经。

偶尔周期不稳定的原因

如果经期经常不规律，这可能意味着有问题，但偶尔的不规律是正常的。

健康个体可能生理期延迟或不规律，如果：

生病了，包括流感或重感冒；

压力很大；

正在旅行，尤其是作息规律改变时；

母乳喂养，母乳影响排卵，产生哺乳期闭经。

运动过度可致生理期不规律或闭经。这在运动员中很常见。

此外，如果你减重或增重很多，可能会出现生理周期不规律。这是一种“正常”的反应，但这并不意味着极端的体重减轻或增加对健康有好处。对于超重的妇女来说，减肥可以调节月经周期。对于体重较轻的女性来说，增加体重有助于调节体重。缓慢而稳定的体重变化是达到目的的最健康的方法。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)