关于怀孕，聊聊你想知道的事儿

影响怀孕健康和安全的因素有很多。接受早期诊断和产前护理的女性更有可能经历健康的孕期并生下健康的婴儿。知道怀孕期间的预期对监测你和婴儿的健康也很重要。

在排卵期同房时，精子和从卵巢中释放的卵子相遇，卵子受精。受精卵随后进入子宫，在子宫内植入。平均而言，足月妊娠期为40周。

如何判断怀孕了?

在进行妊娠检查之前，你可能会注意到早期症状。早期怀孕的一些最显著的迹象包括疲劳、恶心(也被称为“晨吐”)、肿胀或柔软的乳房和便秘。

一些女性可能也会有抽筋和轻度出血的情况。这种轻度出血称为着床性出血，通常发生在受精的一到两周内。可能会出现斑点，但出血并不像月经时期那样严重。在某些情况下，着床性出血会被误认为是月经。

如何确认怀孕?

妊娠是通过测量人绒毛膜促性腺激素(HCG)水平来诊断的。这一激素是受精卵着床时才开始产生的，可以通过尿液或血液检测来检测。

其中通过血液样本在实验室进行测量。相对来说，结果和家用早孕测试更准确。不同的是，HCG通过血液更容易被检测到，即使是微量。排卵后6天内可以进行血液检查。

孕期保健计划

家庭怀孕测试建议在你月经推迟7天后进行。如果你在家用早孕测试中得到了阳性结果，应该马上安排孕检。

超声波将用于确认和确定怀孕日期。医生可能会对高危患者进行特殊的评估。这包括年龄超过35岁的女性，以及患有心脏病或糖尿病的女性。

你越早发现自己怀孕了，就越能更好地照顾宝宝的健康。定期检查对确保你的健康和发现你怀孕的潜在问题至关重要。

要记住的事情

在大多数情况下，准妈妈可以像往常一样在怀孕期间继续正常生活。然而，当宝宝在你体内成长的时候，有一些重要的事情要考虑。医生会给你健康饮食和定期锻炼的建议，这对你和宝宝都有好处。产前维他命可以提供宝宝健康的大脑发育所需的叶酸和其他营养物质。

当你怀孕时，避免任何酒精或烟草制品也是非常重要的。还应避免那些未被特别批准为孕妇安全的药物。

风险因素是什么?

根据美国国家卫生研究院的数据，35岁以上的女性在怀孕期间会有更高的健康风险。其他可能影响健康怀孕的风险包括:

* 高血压

* 心血管疾病

* 糖尿病

* 癌症

* 肾脏疾病

* 感染

如有以上情况，建议听取医生的专业意见。最后希望大家都能平安度过孕期，生下一个健康的宝宝。

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