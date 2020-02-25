小北鼻深夜饥饿哭闹，警察连夜送奶上门

据英国《每日邮报》报道，近日，美国一名妈妈在凌晨时分向警方求助称，她的孩子因为饥饿一直在哭闹，而家里没有准备奶粉。警方接到电话后连夜送奶上门，让她非常感动。2月14日，她在接受电视台采访时，讲述了警方这一暖心举动。

宝宝半夜要喝奶，妈妈报警求助

据了解，这名妈妈名叫香农·伯德（Shannon Bird），来自美国犹他州海兰市，育有5个孩子，其中最小的孩子是只有6周大的小女儿。1月28日凌晨2点左右，伯德拨打911向警方求助，希望警察能给她送奶粉。

据电视台报道称，伯德经常给孩子母乳喂养，因此家中并没有奶粉。而不巧的是，她的丈夫当时不在城里。伯德表示：“宝宝一直在哭，我和丈夫打电话商量该怎么办。起初，我打电话给附近的邻居和朋友，还有我的弟弟，但他们都没有醒过来接电话。”

随后，伯德拨打911向警方求助。她在电话中称：“我一直在打电话喊醒邻居，但没有人接电话。我以前没有遇到这样的窘境。我的母乳几乎没有了。这是我第五个孩子，以前没有发生过这种事。”

警察连夜送奶上门，暖心举动获称赞

警方接到报警后，派出2名警官携带1加仑（约合3.78升）鲜牛奶赶往伯德家。警察赶到现场后发现，宝宝太小不能喝牛奶，于是出门购买婴儿配方奶粉。

没过多久，2名警察就买来了婴儿配方奶粉交给伯德。伯德想要付钱给警察，但2名警察拒绝了。

这一暖心举动曝光后，当地警局在脸书上称赞这两名警察说：“为这两名警官的奉献精神感到十分骄傲。”

伯德在采访中表示：她没想到事情会这么发展。她拨打911只是希望有人能帮她照看孩子，然后自己出门购买奶粉。

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