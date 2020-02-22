给娃冲奶粉，这三种水千万别用！

母乳是宝宝最佳的口粮，只要条件允许，妈妈都愿意给宝宝母乳喂养。但有些妈妈因为身体或其他原因不能给娃喂母乳，只能选择喂奶粉。冲泡奶粉十分简单，很多家长对此并不会过于重视。但育姐要提醒大家，给娃冲泡奶粉有三种水千万别用，赶紧来看看吧。

1.千滚水

这里说的“千滚水”是指反复被烧开的水。这种水含有大量沉淀物，用它来冲泡奶粉会严重损伤宝宝娇弱的身体。

请大家注意，饮水器里的出来的热水就是被反复烧开的千滚水，大家千万不要它们给宝宝冲泡奶粉。

2.过滤水

现在有很多家庭在厨房安装了过滤器，这样打开水龙头就可以直接饮用。但育姐要告诉大家，这种经过过滤的水并不适合给宝宝冲泡奶粉。

过滤器虽然能净化水质，但如果过滤网没有定期更换或清洗的话，有可能会滋生细菌或产生污垢。水净化后再次被细菌和污垢污染，用这样的水冲泡奶粉很容易诱发疾病，影响宝宝的正常发育。

3.矿泉水

很多父母认为，矿泉水含有对人体有益的矿物质，用它给宝宝冲泡奶粉可以促进宝宝身体发育。其实，这种观点是不对的。矿泉水中的矿物质和微量元素无法被宝宝吸收，反而增加了肾脏的代谢负担。宝宝身体各个器官尚未发育成熟，用矿泉水给冲泡奶粉反而会危害宝宝的身体健康。

再说，现在市面上出售的矿泉水质量参差不齐，如果选用质量较差的矿泉水给宝宝冲泡奶粉，后果不堪设想。

总而言之，大家给宝宝冲泡奶粉时，直接把自来水烧开，放凉到适合温度给宝宝冲泡奶粉即可。如果宝宝等不及水放凉，可以准备一个保温壶让水保持恒温状态。冲泡时，先倒入热水，然后放入适量奶粉搅拌均匀就可以给宝宝饮用了。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)