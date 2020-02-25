宝宝半岁前注意4件事，颜值upup

作为爸爸妈妈，都希望自己的宝宝长得俊俏漂亮，颜值满分！现在是一个“看脸”的社会，宝宝颜值高，在生活和工作中会有很多优势。其实提高宝宝颜值一点也不难，大家只要在宝宝出生后6个月内做好4方面即可，赶紧来了解一下吧。

1.注意宝宝睡觉头型

宝宝出生时，头骨还没有发育完全，还是软软的。此时大家要特别注意保持宝宝正常头型。大家可以让宝宝左右两侧交替睡，偶尔平躺睡，千万不要长时间平躺睡或偏头睡。宝宝长时间偏头睡，头型会变得不好看，以后很难纠正过来。

2.照顾宝宝时要多笑

宝宝经常露出笑容可以拉伸面部肌肉，促进脸部发育，而且宝宝笑起来会使脸蛋更匀称更可爱。而爱哭的宝宝多半眼睛和面部很难看，对颜值提升很不利。

大家在照顾宝宝时要经常对他微笑，宝宝模仿能力强，他也会变得爱笑起来，长大以后会更漂亮更可爱。

3.给宝宝按摩腿部

宝宝在妈妈子宫里的十个月，身体一直处于蜷缩状态，腿部运动受到限制一直弯曲着。宝宝出生后，大家不妨给宝宝按摩腿部，适当进行拉伸，帮助宝宝腿部发育，让他以后长成大长腿，笔直又好看。

4.不让宝宝整日用安抚奶嘴

宝宝过多使用安抚奶嘴会对嘴型产生影响，因此大家不要让宝宝养成整日含安抚奶嘴的不良习惯。新生宝宝的颅骨还没有完全硬化，使用安抚奶嘴时间过长会给颅骨发育带来不利影响，导致嘴唇外翻，嘴型难看。

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