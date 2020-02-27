孩子晚上咳嗽，这三种原因不可不知！

有的妈妈可能会发现，孩子白天吃喝玩乐一切正常，可到了晚上睡觉时就会出现咳嗽症状。孩子晚上咳嗽不但让他自己睡不安稳，还会影响大人的正常休息。那么，孩子晚上咳嗽究竟是什么原因引起的呢？今天育姐就给大家科普一番。

卧室内空气不流通

孩子晚上睡觉时，很多父母会紧闭门窗保暖，但这样做会使空气无法流通变得浑浊起来，进而引发孩子咳嗽。

应对之策：

（1）提高室内空气质量。孩子晚上睡觉时，最好将门窗开一条缝，或者打开气窗，让空气流通起来，保证室内空气清新。

（2）保持卧室干净整洁。孩子使用的床单被罩大家要经常更换，并且不要在孩子床上摆放毛绒玩具。

（3）室内不要有异味。蚊香、驱蚊水、香水、空气清洁剂等会诱发孩子咳嗽，大家最好不要在孩子卧室内使用。

孩子体质较差

孩子年纪小，身体免疫力较差，在冬春交替之时很容易受凉，出现咳嗽症状。白天时气温较高，咳嗽症状表现得不是很明显，到了晚上气温下降，咳嗽就会变得很厉害。

应对之策：

（1）多让孩子参与体育锻炼。孩子经常参加户外活动和体育锻炼，不但可以增强体质，提升身体免疫力，还能改善睡眠质量。

（2）制定科学合理的饮食计划。孩子的饮食要保持规律性，不能饥一顿饱一顿。在孩子生病咳嗽期间可以少吃多餐，但一定要保证饮食的营养均衡，荤素搭配。

睡姿不正确

孩子睡觉姿势不正确，有可能会压迫胸部，导致咳嗽变得更厉害。

应对之策：

（1）及时改变宝宝睡姿，并轻柔拍打孩子后背，帮助他咳出痰液。请注意，不要随意给孩子服用止咳药物，以免抑制咳嗽中枢影响正常排痰；

（2）睡前让宝宝洗热水澡，这样可以祛除寒气，缓解咳嗽症状。

（3）多给宝宝喝水或蜂蜜水，能够湿润喉咙让咳嗽不再剧烈。

孩子晚上咳嗽，大家应及时查明病因，然后对症处理， 如果不起作用，一定要及时带他去医院就医，以免延误病情。

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